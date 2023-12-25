Настенная живопись в Монреале и Леонард Коэн

Самые знаменитые в мире настенные картины с изображением Леонарда Коэна находятся в Монреале, в центре города и на Плато.

В Монреале чтят память великого монреальца Леонарда Коэна, знаменитого автора-исполнителя и поэта. В его честь созданы несколько настенных полотен (муралов). Самые впечатляющие и самые заметные находятся в самом центре Монреаля и на Плато Монруаль

Мурал Леонарда Коэна на улице Кресент (Crescent):

Эта картина создана в 2017 году, через год после смерти Коэна. Её высота – двадцать один этаж и произведение видно издалека. Оно занимает особое место в городском пейзаже. Находится этот мурал на боковой стороне жилого здания на пересечении улицы Кресент и улицы Сент-Катрин. Гигантская картина на улице Кресент видна с нескольких точек обзора, в том числе от Музея изящных искусств Монреаля на улице Шербрук, со смотровой площадки Кондиаронк на вершине горы Монрояль и из других мест, включая площадь Дорчестер. Картина создана по заказу мэрии. Эта выразительная картина создана монреальским художником Рафаэлем Соттоличио. Коэн спокоен, задумчив, мудрым взглядом наблюдает за жизнью города.

Мурал Леонарда Коэна на бульваре Сент-Лоран:

Этот мурал был представлен в 2017 году в рамках проекта Международный мурал Монреаля. Он меньше, чем картани, на улице Кресент, и возвышается “лишь” на 9 этажей. Эта картина располагается на боковой сторон офисного здания. Ее видно на пересечении бульвара Сент-Лоран и улицы Наполеон. Создана она художником мирового уровня Эл Маком (Майлз МакГрегор), в сотрудничестве с Джин Пендоном и с помощью монреальской ассоциации художников FLN. Здесь мурал показывает более стар Коэна, что-то его волнует и тревожит.

Эти два произведения настенной живописи стали важными ориентирами в Монреале, привлекая как поклонников Коэна, так и любителей городского искусства. Они представляют собой дань уважения одному из самых знаменитых сыновей города. Кроме того, они символизируют разнообразием культуры и искусства Монреаля. Обе картины завораживают размерами и поразительным реализмом, отражая значение Леонарда Коэна для города, для Квебека, для Канады и для его поклонников во всём мире.