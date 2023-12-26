Семью канадских тайваньцев не пустили на Кубу из-за принципа «одного Китая»

С семьей канадских тайваньцев произошел неприятный случай на Кубе из-за проблемы с принципом “одного Китая”. Группе тайваньцев, собравшимся отдохнуть на Кубе, было отказано во въезде на остров местными властями, как сообщает портал Taiwan News 25 декабря.

Семья из пяти человек, которая живет в Канаде, планировала провести отпуск на Кубе. Однако разрешение на въезд в страну получили лишь два члена семьи. Причиной отказа был принцип “одного Китая”, которого придерживается Куба, а также все более напряженные отношения по обе стороны Тайваньского пролива, как заявили сотрудники таможни.

Члены семьи пытались объяснить таможенникам, что их друзья уже посещали Кубу в этом году с помощью тайваньских паспортов. Однако, их попытки не принесли результатов. Семью задержали в аэропорту на 10 часов, после чего отправили обратно в Канаду.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Тайваня, граждане, имеющие действующие паспорта не менее шести месяцев, должны иметь право на въезд на Кубу.

С другой стороны, в Министерстве призывают всех перед поездками в другие страны проверять требования для въезда на официальных сайтах государственных учреждений и авиакомпаний.

Министерство иностранных дел Тайваня уже начало разбирательство в связи с произошедшим на Кубе через свое представительство в Колумбии.

Напомним, что Китай относится крайне негативно по отношению ко всем внешним связям Тайваня. КНР призывает другие страны соблюдать принцип “одного Китая”, что предполагает признание суверенитета Китая над Тайванем. Несмотря на это, многие государства поддерживают неформальные экономические и торговые связи с островом. На практике, Американский институт на Тайване выполняет функции посольства США на острове.