Джастин Трюдо: “Только отстранение ХАМАСа от власти откроет путь к миру”

Исключительно лишение ХАМАСа политической власти сможет проложить дорогу к достижению мира, подтвердил премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, в интервью телеканалу Global News 24 декабря.

“Единственным путем к достижению мирного разрешения текущего острого палестино-израильского конфликта является освобождение заложников, доставка гуманитарной помощи и отстранение радикального движения ХАМАС от политического руководства в секторе Газа. Именно эти условия ставятся для прекращения огня”, – заявил Трюдо.

Премьер-министр также подчеркнул, что позиция Канады заключается в том, что окончательное урегулирование нынешнего конфликта возможно только признанием палестинского государства на международном уровне.

Напомним, что начиная с 7 октября, палестинское движение ХАМАС начало атаковать Израиль, развязывая новую волну палестино-израильского конфликта. Израильская территория подверглась интенсивным обстрелам, а о пуске 5000 ракет объявили израильские военные.

Напомним некий момент в истории развития конфликта. 28 января 2020 года президент США, Дональд Трамп, представил план урегулирования палестино-израильского конфликта под названием “сделка века”. План предполагал создание палестинского государства в границах, существенно уступающих тем, что предлагала ООН в 1947 году.

В соответствии с планом, основной столицей Палестины стал Восточный Иерусалим. Предложение Трампа вызвало резкую негативную реакцию в арабском мире. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам, Леонид Слуцкий, заявил о несостоятельности данного предложения, особенно учитывая, что его представление проходило без участия палестинских представителей.

Предложение, сделанное Трампом, фактически повторяло основные положения резолюции ООН 2004 года о “двух государствах”.

Арабское общественное мнение данное предложение восприняло как издевательство, поскольку план предлагает перенести столицу Палестины за пределы Старого Иерусалима, вдали от исламских святынь, в арабские районы Кафр-Акаб и Шуафат, а также в расположенный в настоящий момент за “запретной стеной” лагерь беженцев.