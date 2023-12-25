Можем ли мы внести свой вклад в CELIAPP своего супруга или ребенка?

CELIAPP привлекает многих начинающих покупателей жилья или кондоминиумов. Но невозможно внести свой вклад в CELIAPP кого-либо из ваших близких.

В зависимости от контекста, можно внести свой вклад в RRSP своего супруга. Но не на его безналоговый сберегательный счет для покупки первой недвижимости (CELIAPP).

Этот налоговый режим становится все более популярным среди первых покупателей. В эпоху, когда доступ молодых людей к собственности усложняется, все большее число родителей помогают своим отпрыскам приобрести свое первое жилье. Но они не могут способствовать благополучию своего наследника, это невозможно.

Один из способов обойти запрет-сделать пожертвование своему ребенку. Последний впоследствии сам внесет свой вклад в его CELIAPP. Та же самая механика применима к вашему супругу.

С другой стороны, у каждого из двух супругов может быть свой собственный CELIAPP. Это даже выгодно… но имеются условия.

Таким образом, у молодого человека есть все основания накапливать средства в своем CELIAPP до встречи со второй половинкой, особенно если последняя уже является владельцем. Если пара в конечном итоге решит купить новый дом, молодой человек сможет использовать средства, накопленные в его CELIAPP, чтобы стать совладельцем.

Некоторые покупатели, впервые приобретающие недвижимость, сочетают CELIAPP и схему домовладения (RAP). Но они должны планировать соответственно.

Например, если вы хотите купить дом через два года, вы сможете использовать только максимально допустимую сумму в размере 16 000 долларов от CELIAPP (накопленную за два года), в то время как у вас будет максимально допустимая сумма в размере 35 000 долларов от RAP. Возможно, потребуется подождать два или три года. Очевидно, это предполагает, что у вас есть хорошие возможности для сбережений…

Наконец, если вы откажетесь от права собственности, вы по-прежнему можете перевести деньги из своего CELIAPP в свой RRSP, не платя никаких налогов и не уменьшая максимально допустимый размер взноса в ваш RRSP!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.