Что мы знаем о самом популярном предмете в нашем жилище?

Кровать есть у всех. Или почти у всех. Но знаете ли вы, что кровать появилась раньше стола и стульев?

Как известно, большинство людей проводят в постели треть жизни, от раннего детства, когда малыши спят почти всё время, до преклонных лет, когда люди тоже спят много. Но мало кто задумывается об истории кровати, разве что, об этой мебели вспоминают лишь когда кровать приходит в негодность, и нужно купить новую. Но знаете ли вы историю кровати, без которой мы обойтись не можем.

Знаете ли вы, например, что первые кровати появились уже у первобытных людей? Обычно мы считаем, что первобытные люди спали на полу пещер, на земле или на охапке травы и ветвей. Но это не так. В пещере Sibudu, в Южной Африке, обнаружены остатки кроватей, которым десятки тысяч лет! Во многих других местах обнаружены следы от кроватных ножек, причём кровати стояли на своём месте долгие годы – возможно, тысячи лет! А вот столы, стулья, не говоря уже о диванах и комодах, появились гораздо позже.

Но почему древние спали в кроватях? Ответ прост: дабы уберечься от паразитов. И сегодня, если в квартире завелись клопы, лучший способ уберечься от них на первое время, это поставить под ножки кровати блюдце с водой, чтобы враг не забрался на кровать. Разумеется, надо тщательно проверить, нет ли кровопийц в самой кровати, и, разумеется, всегда есть опасность десанта клопов с потолка (они стремятся на тепло). Но, в принципе, как временное средство, действует. К такому же выводу давным давно пришли и первобытные люди, которым кровать помогла спокойно спать, не будучи укушенными.

В более недавние времена, уже в эпоху Возрождения и вплоть до 19 века кровать считалась не просто местом отдыха, а предметом мебели, которое считалось символом дружбы, уважения, добродетели! Шекспир, например, в своём завещании оставил супруге кровать, поставив её на первое место (так поступали многие). Причем он завещал вдове “вторую по значению” кровать, а первая уходила Церкви, которая пожаловала её бедным.

Что касается современных кроватей, то до двадцатых годов прошлого века двухспальных кроватей не было! Все спали на кроватях односпальных, а муж и жена спали раздельно, даже в разных комнатах, если экономическое положение семьи позволяло иметь разные комнаты.

Двухспасльные кровати появились как предмет роскоши лишь в 1920 году в Калифорнии. Большая кровать была названа Королём кроватей. отсюда и название больших кроватей – Кинг.

А водные кровати появились, оказывается, давным давно – в 1933 году, когда доктор Нейл Арнотт из Шотландии придумал водяную кровать для пациентов с кожными болезнями. И только через сотню с лишним лет эти кровати стали регулярно использоваться в утехах пар.

Как видим, даже в таком обыденном предмете мебели, как кровать, есть много неизвестного, что и не снилось нашим мудрецам!