Прирост населения в Канаде побил все рекорды. Благодаря иммиграции

В 2023 году в Канаде поставлены рекорды по приросту населения и по числу жителей страны, выступающих против иммиграции.

Только за третий квартал 2023 года население Канады выросло на 430 тысяч человек, что, в процентном соотношении является абсолютным рекордом по приросту населения. Всего население достигло цифры в 40 миллионов 100 человек (ориентировочно, по оценкам Управления Статистики Канады, которое и занимается оценкой положения в демографической области). Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году, когда население увеличилось за один квартал на 0,7%.

Что касается абсолютных цифр прироста населения, то за первые девять месяцев года население страны увеличилось больше, чем за любой предыдущий год. Предыдущий рекорд в абсолютных цифрах был установлен в прошлом, 2022 году.

В большей мере рекордные цифры достигнуты благодаря иммиграции. Например, с июля по сентябрь в Канаду прибыли 313 тысяч челвоек, как правило по рабочей визе (разрешение на работу) или на учёбу.

Известно, что резкий наплыв иммигрантов ведёт и повышению стоимости жилья, и к проблемам с доступом к врачам.

Власти признают, что хотя временная и постоянная иммиграция благприятно действуют на экономику, всё же это явление и приносит свои сложности.

Опросы общественного мнения, между тем, показывают резкое увеличение числа тех, кто отрицательно относится к иммиграции. Например, агентство Леже (Leger) провело в ноябре опрос по отношению населения к иммиграции. Оказалось, что три четверти опрошенных согласились с мнением, что наплыв иммигрантов приводит к повышению цен на недвижимость (как аренду, так и покупку), и к обострению положения в здравоохранении во всех провинциях страны.

Если в марте 2022 года полностью поддержали иммиграцию 17% опрошенных канадцев, то в ноябре 2023 года эта цифра упала до 9%! То есть, и здесь установлен абсолютный рекорд по количеству тех, кто не приемлет иммиграцию, как процесс и желает, чтобы правительство пошло на сокращение приезда иностранцев на работу, на учебу и на ПМЖ.