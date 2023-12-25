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Общество Здоровье, медицина Сколько шагов в день помогают похудеть
Фото: yandex.ru

Сколько шагов в день помогают похудеть

Виктория Христова Дек 25, 2023 Здоровье, медицина, Новости Оставить комментарий 42 Просмотров

Эффективность ходьбы для похудения зависит от количества шагов, сделанных ежедневно. Оптимальное количество шагов для достижения желаемого веса может различаться у каждого человека и зависеть от таких факторов, как возраст, физическая подготовка и обмен веществ.

Обычно рекомендуется делать 10 тысяч шагов в день. Эта цифра является приемлемой для большинства людей, стремящихся поддерживать здоровый вес или сбросить несколько килограммов.

Интересно отметить, что рекомендация ходить 10 000 шагов в день появилась в 1964 году перед олимпийскими играми в Токио, когда японская компания изобрела первый электронный шагомер под названием “manpo-kei”, что в переводе означает “10 000 шагов”. Таким образом, эта цифра и стала слоганом рекламной кампании: “Хочешь жить до 100 лет – делай 10 000 шагов”. Однако сама эта доктрина никак не подтверждалась и на самом деле была лишь средством продвижения товара.

Важно отметить, что не существует универсальной нормы в количестве шагов, так как у всех людей разный образ жизни, предпочтения в физической активности и индивидуальные организмы. Однако минимальные рекомендации по физической активности хорошо исследованы и можно найти в официальных рекомендациях международных здравоохранительных организаций.

Как именно ходьба помогает в похудении? Во-первых, она способствует сжиганию калорий: увеличивается частота сердечных сокращений и калории сгорают. Во-вторых, регулярная ходьба способствует ускорению обмена веществ. В-третьих, она помогает регулировать аппетит путем влияния на гормоны, уменьшая желание к есть и предотвращая переедание. И, наконец, ходьба способствует снижению уровня стресса, который может привести к увеличению веса.

Важно понимать, что ходьба может быть безопасной и приятной формой физической активности, и при комплексном подходе она может способствовать снижению веса и сжиганию калорий. Основное условие – регулярность и удовольствие от занятий.

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