Обратная сторона медали переменных ставок

Доступ к собственности, нехватка жилья и замедление темпов строительства вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку эти явления напрямую влияют на повседневную жизнь людей.

Как и большинство людей, работающих в сфере жилищного строительства, я с нетерпением ждал канадского плана действий в области жилищного строительства.

К счастью, в этом документе есть несколько интересных направлений, в которых четко изложены позиции канадского правительства по смягчению финансового стресса домохозяйств, связанного с повышением процентных ставок.

В этой серии есть одна вещь, которая меня особенно интересует и которая затрагивает практику, которую слишком часто игнорируют, потому что ее не знают: правительство наконец приняло решение по ипотечным кредитам с плавающей ставкой и фиксированными платежами.

Я говорю это сразу: это тип кредита, который мы не предлагаем в nesto, потому что он подвергает владельцев риску, пагубно увеличивая их задолженность. На самом деле, довольно немногие заемщики знают, что существует два типа ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой.

Их объединяет то, что они приспосабливаются к основной ставке кредитора и варьируются в зависимости от колебаний ключевой ставки, установленной Банком Канады.

Первый тип переменной ставки, на который мы подписываемся, снижает или увеличивает ежемесячную стоимость ипотечного платежа в зависимости от изменений на рынке заимствований.

В этом случае сумма, внесенная для погашения основной суммы, остается прежней, но сумма процентов может быть изменена.

Другой тип ссуды с переменным взносом (с фиксированным взносом) представляет собой продукт, который, на первый взгляд, позволяет ожидать поступления и поддержания одинаковых платежей независимо от повышения ставок.

Но что происходит, когда ставки растут исторически, как сегодня? Чтобы компенсировать упущенную выгоду со стороны процентов, часть основной суммы, подлежащая погашению, уменьшается, пока при необходимости не станет нулевой. Затем, если ставки все еще растут, к долгу добавляются невыплаченные проценты. Таким образом, заемщик обнаруживает, что его баланс увеличивается и он выплачивает проценты по этим процентам.

Это эквивалентно выплате только минимальной суммы (4%) по кредитной карте: остаток увеличивается, к остатку добавляются невыплаченные проценты, и из месяца в месяц долг вместо того, чтобы таять, превращается в финансовый ком, от которого становится все труднее избавиться освободить, так как она превращается в снежный ком.

При ипотеке с регулируемой процентной ставкой и фиксированными платежами, чтобы позволить погасить начисляемые проценты, кредиторы иногда продлевают срок кредита. Таким образом, этот период может увеличиться с 25 до 35 лет (это один из примеров, иногда намного больше) в условиях бычьего климата, подобного тому, в котором мы живем сейчас.

На банковском жаргоне это называется отрицательной амортизацией.

Этот вид ипотеки с плавающей процентной ставкой часто рекламируется как выгодное решение, поскольку в случае снижения ставок разница используется для погашения основной суммы и, как обратный эффект, для сокращения срока кредита.

За исключением того, что в условиях инфляции, с нестабильными ставками, мы оказываемся в ситуации, когда люди с растущими процентами, даже если они внимательно следят за своей ситуацией, иногда оказываются не в состоянии увеличить свои платежи и видят, что их долги стремительно растут.

Я не являюсь ни брокером, ни финансовым консультантом, но если вы оказались в такой ситуации, я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с сертифицированным экспертом, чтобы узнать, какие альтернативы доступны вам.

Следует знать, что, в зависимости от финансового учреждения и условий кредита, досрочное расторжение ипотеки может оказаться дорогостоящим в виде штрафов и нотариальных сборов. Несмотря на это, для некоторых людей может оказаться, что этот путь выгоден для них и действительно обеспечивает безопасность их платежей. Также обратите внимание, что если у вас есть застрахованный SCHL заем, теперь вы можете передать его без необходимости проходить стресс-тест (или стресс-тест), Что может значительно упростить получение нового ипотечного продукта.

Медленное снижение инфляции не означает значительного снижения ставок, которое позволило бы людям, проигравшим в этой игре, быстро наверстать упущенное. Поэтому настало время для домашних хозяйств, которым угрожает эта ситуация, исправить ее. Приближается праздничный сезон. Это хорошее время, чтобы побаловать себя душевным спокойствием перед Новым годом.

Обратите внимание на интересное предложение:

St-Laurent

Новая квартира 1,034 кв. футов рядом с Bois-Franc на сдачу, 2 спальни, 2 ванные, кондиционер, подземный гараж, локер.

Все электроприборы и горячая вода включены в цену. В доме gym, наружный бассейн, террасса на крыше.

Вблизи метро, школ, парка, спортивного центра, магазинов.

Немедленное заселение

$2,350 в месяц.

Facebook I Instagram I Linkedin