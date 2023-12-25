Рождественские свечи: откуда они появились в наших домах

Огонь издавна, еще для древних людей был совершенно незаменим: он позволял приготовить пищу, согреться, осветить путь в ночи и уберечься от злых духов. Относились к огню в те времена как к божеству

. Неудивительно, что со временем пламя стало ассоциироваться у нас с чем-то праздничным, возвышенным, даже торжественным.

Любопытный факт: именно благодаря свечам, зажженным на райском дереве, и родился любимый всеми обычай наряжать елку на Рождество. Долгое время праздничное дерево украшали именно свечами. Однако свечи на елках в период празднования Рождества были одной из главных опасностей. На случай пожара в гостиных всегда стояли ведра, наполненные водой.

Но в конце 1870-х годов английский телефонист Ральф Моррис придумал отличную альтернативу. По аналогии с нитями электрических лампочек в телефонных распределительных щитах он создал знакомые нам всем гирлянды, которые используются и совершенствуются по сей день.

Светодиодные гирлянды стали новым и безопасным способом украшения елки. Они энергоэффективны, долговечны и не нагреваются, что делает их идеальным выбором для использования в помещениях. Кроме того, светодиодные гирлянды доступны во множестве цветовых схем и узоров, что позволяет создать уникальную атмосферу на празднике.

В некоторых странах, таких как Швеция и Дания, существует традиция оставлять горящую свечу в окне в течение рождественского сезона. Это символизирует приглашение Иосифа и Марии в дом и является знаком гостеприимства. Также считается, что горящая свеча светит людям на пути домой.

Все эти традиции и обычаи напоминают нам о значении света и его символическом значении во время рождественских праздников. Свет, который дарит нам свеча или гирлянда, ярко отражает радость и торжество этого специального времени года.