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Новости В Мире На выборы президента Молдавии пришли более половины избирателей страны — ЦИК
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На выборы президента Молдавии пришли более половины избирателей страны — ЦИК

Виктория Христова Окт 22, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи На выборы президента Молдавии пришли более половины избирателей страны — ЦИК отключены 1 Просмотров

По данным Центральной избирательной комиссии, на президентских выборах в Молдове проголосовало более половины граждан страны.

 

Явка составила 51,67%, сообщает 21 октября председатель ЦИК республики Анжела Караман.

В выборах участвовали 1 562 284 избирателя, что соответствует 51,67% от общего числа зарегистрированных.

Последние избирательные участки закрылись в Соединенных Штатах и Канаде в 7:00 по московскому времени.

Наибольшее количество голосов получили действующий президент Молдовы Майя Санду, которая набрала 42,07% голосов, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 26,27% поддержки избирателей.

Так как ни один из кандидатов не получил более 50% голосов в первом туре, будет проведен второй тур выборов, сообщила Караман.

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