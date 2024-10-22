На выборы президента Молдавии пришли более половины избирателей страны — ЦИК

Явка составила 51,67%, сообщает 21 октября председатель ЦИК республики Анжела Караман.
В выборах участвовали 1 562 284 избирателя, что соответствует 51,67% от общего числа зарегистрированных.
Последние избирательные участки закрылись в Соединенных Штатах и Канаде в 7:00 по московскому времени.
Наибольшее количество голосов получили действующий президент Молдовы Майя Санду, которая набрала 42,07% голосов, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 26,27% поддержки избирателей.
Так как ни один из кандидатов не получил более 50% голосов в первом туре, будет проведен второй тур выборов, сообщила Караман.
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