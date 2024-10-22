В Канаде мужчина выгулял 38 собак и установил мировой рекорд

В Канаде установили новый мировой рекорд по выгулу собак. Митчелл Руди вывел на прогулку сразу 38 четвероногих друзей.

Он преодолел расстояние около одного километра с питомцами.

Предыдущее достижение принадлежало жителю Южной Кореи, который смог сфокусироваться на 36 собаках во время своей прогулки.

Чтобы установить свой рекорд, канадец решил взять собак из приюта для бездомных животных в Корее.

Как сообщает издание UPI, значительное количество участвующих в этом событии собак ранее было спасено из питомников, где они содержались в тяжелых условиях, и из мест, связанных с торговлей собачьим мясом.

Митчелл Руди подчеркнул, что его главной целью было обратить внимание общества на проблемы, связанные с бездомными животными, и привлечь к ним больше внимания и заботы.

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