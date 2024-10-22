С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает очень теплый и солнечный вторник. Утром 13°C, Днём 21°C, Вечером 16°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day) или Международный день распространения информации о заикании (ISAD).

В этот день отмечается память Иакова Алфеева — одного из Двенадцати апостолов, брата апостола Матфея. Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки.

Один из крупнейших театров мира — Метрополитен-опера (англ. Metropolitan Opera) в Нью-Йорке, США — открылся 22 октября 1883 года представлением оперы Шарля Гуно «Фауст».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.