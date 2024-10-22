В Канаде призвали развеять миф об убитом сепаратисте

Лидер Народной партии Канады Максим Бернье 17 октября в соцсети X заявил, что Ниджар, халистанский сепаратист, убитый в стране в прошлом году, был иностранным террористом, который умудрился получить убежище в Канаде с помощью поддельных документов.

«Необходимо развеять миф: главный деятель данного инцидента, Хардип Сингх Ниджар, халистанский боевик, убитый в прошлом году, не был канадцем.

На самом деле, он был иностранным террористом, который неоднократно пытался получить убежище в Канаде с 1997 года, используя фальшивые документы.

Его заявки были отклонены, но тем не менее ему позволили остаться, и в 2007 году он каким-то образом стал гражданином», – отметил Максим Бернье.

Напомним, что канадское правительство обвинило индийские власти в убийстве Ниджара, которого в Индии признают террористом, что резко ухудшило двусторонние отношения.

При этом официальные доказательства не были представлены, что недавно подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо.

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