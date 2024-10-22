Оставаться в Канаде после завершения учёбы станет труднее. Какие есть варианты?

С 1 ноября те, кто собирается остаться в Канаде и искать работу после учёбы (через разрешение на работу для выпускников PGWP), должны будут проходить тесты на знание английского или французского языка.

Однако Канада не единственное место, где можно получить ВНЖ после окончания учебы. Рассмотрим некоторые известные альтернативы:

В Австралии действует программа Skillselect, для получения рабочей визы по которой необходимо набрать не менее 60 баллов. Можно пройти онлайн-тест, чтобы оценить свои шансы. Проще будет подать на визу класса 485, позволяющую находиться в стране от 1,5 до 2 лет (для выпускников австралийских учебных заведений).

В Новой Зеландии есть виза SMC, требующая приглашения от работодателя — её стоимость около $2,600. Если вы учились в стране, можете подаваться на визу PSWV, действующую до 3 лет.

Во Франции выпускники могут оформить “визу таланта”, дающую право на ВНЖ для членов семьи. Также существует виза на поиск работы или создание бизнеса сроком на 1 год для тех, кто учился в стране.

В Германии в марте текущего года упростили визовые правила для студентов, разрешив поиск работы даже в родной стране. Выпускники могут получить ВНЖ сроком на полтора года для трудоустройства, а с уже предложением о работе — ВНЖ для квалифицированных специалистов или Голубую карту.

Швеция предлагает продление ВНЖ на 12 месяцев для поиска работы или открытия бизнеса.

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