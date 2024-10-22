Канадские ученые создали антибиотик против устойчивых бактерий и раковых клеток

Специалисты из Университета Торонто создали соединение, которое фокусируется на ферменте ClpP, что может быть применено для лечения таких инфекций, как менингит и гонорея.
В своей работе учёные описали создание антибактериального препарата, который воздействует на протеолитическую субъединицу казеинолитической протеазы (ClpP), играющую важную роль в удалении устаревших и поврежденных белков, что необходимо для нормального существования бактериальных клеток.
Разработанное соединение заставляет ClpP бесконтрольно поглощать все доступные белки, что приводит к гибели бактериальных клеток.
Изначально ClpP был обнаружен в процессе исследования раковых опухолей, и впоследствии аналогичный фермент был найден в микроорганизмах.
Учёные провели тщательное исследование, чтобы выявить различия между ClpP у людей и бактерий, что позволило создать безопасные препараты для человека.
Кроме того, в ходе исследования был найден кобальтосодержащий элемент, усиливающий самоуничтожение раковых клеток.
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