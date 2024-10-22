Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Канадские ученые создали антибиотик против устойчивых бактерий и раковых клеток
Пациенту намного спокойнее, если они с врачом говорят на одном языке

Канадские ученые создали антибиотик против устойчивых бактерий и раковых клеток

Степан Артемьевский Окт 22, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые создали антибиотик против устойчивых бактерий и раковых клеток отключены 1 Просмотров

Канадские исследователи разработали новый антибиотик, направленный на борьбу с устойчивыми к лечению бактериями и раковыми клетками.

 

Специалисты из Университета Торонто создали соединение, которое фокусируется на ферменте ClpP, что может быть применено для лечения таких инфекций, как менингит и гонорея.

В своей работе учёные описали создание антибактериального препарата, который воздействует на протеолитическую субъединицу казеинолитической протеазы (ClpP), играющую важную роль в удалении устаревших и поврежденных белков, что необходимо для нормального существования бактериальных клеток.

Разработанное соединение заставляет ClpP бесконтрольно поглощать все доступные белки, что приводит к гибели бактериальных клеток.

Изначально ClpP был обнаружен в процессе исследования раковых опухолей, и впоследствии аналогичный фермент был найден в микроорганизмах.

Учёные провели тщательное исследование, чтобы выявить различия между ClpP у людей и бактерий, что позволило создать безопасные препараты для человека.

Кроме того, в ходе исследования был найден кобальтосодержащий элемент, усиливающий самоуничтожение раковых клеток.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*