Канадские ученые создали антибиотик против устойчивых бактерий и раковых клеток

Канадские исследователи разработали новый антибиотик, направленный на борьбу с устойчивыми к лечению бактериями и раковыми клетками.

Специалисты из Университета Торонто создали соединение, которое фокусируется на ферменте ClpP, что может быть применено для лечения таких инфекций, как менингит и гонорея.

В своей работе учёные описали создание антибактериального препарата, который воздействует на протеолитическую субъединицу казеинолитической протеазы (ClpP), играющую важную роль в удалении устаревших и поврежденных белков, что необходимо для нормального существования бактериальных клеток.

Разработанное соединение заставляет ClpP бесконтрольно поглощать все доступные белки, что приводит к гибели бактериальных клеток.

Изначально ClpP был обнаружен в процессе исследования раковых опухолей, и впоследствии аналогичный фермент был найден в микроорганизмах.

Учёные провели тщательное исследование, чтобы выявить различия между ClpP у людей и бактерий, что позволило создать безопасные препараты для человека.

Кроме того, в ходе исследования был найден кобальтосодержащий элемент, усиливающий самоуничтожение раковых клеток.

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