Оставаться в Канаде после завершения учёбы станет труднее. Какие есть варианты?

Однако Канада не единственное место, где можно получить ВНЖ после окончания учебы.
Рассмотрим некоторые известные альтернативы:
В Австралии действует программа Skillselect, для получения рабочей визы по которой необходимо набрать не менее 60 баллов.
Можно пройти онлайн-тест, чтобы оценить свои шансы. Проще будет подать на визу класса 485, позволяющую находиться в стране от 1,5 до 2 лет (для выпускников австралийских учебных заведений).
В Новой Зеландии есть виза SMC, требующая приглашения от работодателя — её стоимость около $2,600. Если вы учились в стране, можете подаваться на визу PSWV, действующую до 3 лет.
Во Франции выпускники могут оформить “визу таланта”, дающую право на ВНЖ для членов семьи.
Также существует виза на поиск работы или создание бизнеса сроком на 1 год для тех, кто учился в стране.
В Германии в марте текущего года упростили визовые правила для студентов, разрешив поиск работы даже в родной стране.
Выпускники могут получить ВНЖ сроком на полтора года для трудоустройства, а с уже предложением о работе — ВНЖ для квалифицированных специалистов или Голубую карту.
Швеция предлагает продление ВНЖ на 12 месяцев для поиска работы или открытия бизнеса.
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