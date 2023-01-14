Чтиво выходного дня: этимология слова «история»

Первоначальное значение слова «история» восходит к древне­греческому термину, означавшему «расследование, узнавание, установление». История отождествлялась с установлением подлинности, истинности событий и фактов.

В Древнеримской историографии (историография в современном значении — отрасль исторической науки, изучающая её историю) это слово стало обозначать не способ узнавания, а рассказ о событиях прошлого. Вскоре «историей» стали называть вообще всякий рассказ о каком-либо случае, происшествии, действительном или вымышленном. Истории, популярные в той или иной культуре, но не подтверждаемые сторонними источниками, например, легенды о короле Артуре, считаются обычно частью культурного наследия, а не «беспристрастным исследованием», которым должна быть любая часть истории как научной дисциплины. Слово история пришло из греческого языка , и происходит от праиндоевропейского слова wid-tor-, где корень weid-, «знать, видеть». В русском языке представлен словами «видеть» и «ведать».

В Древней Греции слово «история» означало любое знание, получаемое путём исследования, а не только собственно историческое знание в современном смысле. Например, Аристотель использовал это слово в «Истории животных». Оно встречается также в гимнах Гомера, сочинениях Гераклита и тексте присяги Афинскому государству. В древнегреческом было также слово , «исследовать», которое сначала использовалась только в Ионии, откуда затем распространилась на всю Грецию и, в конце концов, всю эллинистическую цивилизацию. В том же древнегреческом смысле слово «история» употреблялось Френсисом Бэконом в широкоупотребительном термине естественная история. Для Бэкона история — «знание о предметах, место которых определено в пространстве и времени», и источником которого является память (так же как наука — плод размышлений, а поэзия — плод фантазии). В средневековой Англии слово «история» чаще использовалось в смысле рассказа вообще (story). Особый термин история (history) как последовательность прошедших событий появился в английском языке в конце XV в., а слово «исторический» (historical, historic) — в XVII в. В Германии, Франции и России в обоих смыслах по-прежнему употребляется одно и то же слово «история».

Поскольку историки являются одновременно наблюдателями и участниками событий, их исторические труды написаны с точки зрения их времени и обычно не только являются политически пристрастными, но и разделяют все заблуждения своей эпохи. По словам Бенедетто Кроче, «Вся история — современная история». Историческая наука обеспечивает истинное изложение хода истории путём рассказов о событиях и их беспристрастного анализа . В наше время история создаётся усилиями научных институтов. Все события, которые остаются в памяти поколений, в той или иной аутентичной форме составляют содержание исторической хроники. Это необходимо для выявления источников, наиболее важных для воссоздания прошлого. Состав каждого исторического архива зависит от содержания более общего архива, в котором найдены те или иные тексты и документы; хотя каждый из них претендует на «всю правду», часть таких заявлений обычно опровергают. Кроме архивных источников, историки могут использовать надписи и изображения на памятниках, устные предания и другие источники, например, археологические. Поставляя источники, независимые от исторических, археология особенно полезна для исторических исследований, не только подтверждая или опровергая показания очевидцев событий, но и позволяя заполнить информацией временные промежутки, о которых нет свидетельств современников.

История одними авторами относится к гуманитарным наукам, другими — к общественным, а может и рассматриваться как область между гуманитарными и общественными науками. Изучение истории часто сопряжено с определёнными практическими или теоретическими целями, но может быть и проявлением обычного человеческого любопытства. История. Сколько значений имеет это слово в русском языке. Это и случай, произошедший с кем-то, «попал в историю», и небольшой рассказ, и наука, изучающая хронологию, взаимосвязь событий. Значение слова «история» изменялось с течением времени. На сегодняшний день история – это наука, изучающая человека со всеми аспектами его жизнедеятельности в прошлом. Проще говоря, история занимается поиском и анализом всевозможных источников для восстановления подлинности и хронологической последовательности событий с целью создания первоначальной достоверной картины и установления причин событий.

В русский язык, как и в английский, слово пришло из греческого. ἱστορία – «расспрашивание, узнавание, установление». Древние греки отождествляли историю с установлением подлинности фактов. В Древнем Риме термин «история» обозначал повествование о событиях прошлого. Затем историей стали называть любой рассказ вне зависимости от его проверенности и подлинности. В некоторых языках, например, в английском, эти значения распараллелились. Так, история как наука – history, рассказ – story. Однако образованы они оба всё от того же греческого корня. Но и он не конечный пункт в исследованиях учёных. Греческое слово ἱστορία восходит к праиндоевропейскому слову widtor с корнем weid, «знать», «видеть». Родственным ему является санскритское veda – «я знаю». В русском языке от этого же корня образованы практически не изменившие своего первоначального вида слова «ведать» (знать), «ведун» (мудрый, знающий человек), «ведение» (знание), «весть» (новость). Сюда же относится слово «ведьма».

В английском языке значение наличия знания сохраняется в образованном от этого же корня слове wise (мудрый), в немецком — wissen (знать). К праиндоевропейскому слову widtor в значении «видеть» восходит английское слово vision. Сюда же относятся литовское vysti (видеть), болгарское vidya (я вижу), польское widzieć (видеть). Начну с того, что в русском языке слово «история» появилось лишь в середине 16 века. До этого времени ни в одном письменном источнике его найти не смогли. Не было никаких исторических хроник, были летописи. А потом оно вдруг появляется. Откуда, интересно? Ученые считают, что интересующее нас с вами слово пришло к нам из английского языка. В конце 15 века в Англии появляется слово history , по звучанию очень похожее на наше «история». И обозначало оно последовательность произошедших событий. Видимо, его кто-то привез с собой из путешествия.

А откуда взяли свое «history» англичане? А они заимствовали его у греков. Древнегреческое слово ἱστορία, означает: расспрашивать; узнавать; добывать знания; а также их пересказывать. Давайте попробуем копнуть еще глубже и узнать откуда взяли греки свое слово ἱστορία. А оно в свою очередь произошло от еще более древнего wid-tor. Корень этого слова означает видеть, знать. Слово wid-tor использовали в своей речи древние индоевропейцы, которые жили в волжских и причерноморских степях. Итак, это было первое мнение, на сегодняшний день, считающееся официальным. К нему склоняются большинство ученых. Но некоторые лингвисты с ними не согласны. Они считают, что здесь не обошлось без одной древней книги.

Одна из древнейших книг на Земле – это книга древних иудеев Тора. Ей уже более 850 лет. Она выглядит как длинный свиток. Его дина – 36 метров. Написана книга на мягкой овечей коже. В ней написано о многом, в том числе есть и рассказы о том, как был сотворен мир, как появился человек, как произошел иудейский народ, раскрыты источники иудейской веры. Чем не древнейший учебник истории? В общем, очень интересная и познавательная книга. Но ведь речь-то у нас идет не о ней, а о слове «история». Как же они связаны? Внимание! Следите за превращениями!

Возможно, это было именно так. Появилась на Руси книга Тора. Ученые ее изучали и в своих научных спорах частенько на нее ссылались, примерно так: «Я это не выдумал, коллега! Это ведь рассказ ИЗ ТОРЫ!» А потом привыкли и все правдивые повествования о прошедших днях стали называть историей. Только вот доказательств этому нет никаких. Некоторые ученые считают, что слово «история» не пришло к нам из других языков, а образовалось в нашем русском языке. Ну а почему бы и нет, язык живой, в нем постоянно возникают новые словечки и исчезают устаревшие. За основу они приняли русское слово «старь», то есть что-то старое, то, что было. Ну а рассказ о прошлом — это рассказ из стари. Теперь превращения!