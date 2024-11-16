STM критикуют за закрытие входа в метро, ограничение доступа для бездомных из-за нехватки жилья

Транспортное управление Монреаля (STM) столкнулось с негативной реакцией в связи с его решением закрыть на зиму вход на станцию метро Atwater на площади Кэбот-сквер, что, по словам местных организаций, ограничивает доступ к теплу и крову для бездомного населения города.

“Закрытие поможет снизить количество случаев хулиганства и нежелательного или опасного поведения, таких как запугивание и употребление наркотиков”, – говорится в заявлении STM.

Кэтрин Марку, общественный организатор из Réseau d’aide aux personnes seules и itinérantes в Монреале (RAPSIM), группы, которая работает с бездомными, говорит, что STM должна сохранять общественное пространство открытым для всех.

“Они должны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность всех в метро, включая людей, у которых нет крыши над головой и которые находятся там только для того, чтобы согреться или защититься от непогоды”, – сказал Марку в интервью.

Джеймс Хьюз, президент и исполнительный директор пивоварни Mission Old Brewery, говорит, что в shelter всегда полно посетителей, и согласен с тем, что требуется больше мест.

“В то время как наше видение, наше коллективное видение – это жилье для всех. А пока, чем вы занимаетесь? Так что, знаете, гораздо лучше, чтобы они были с нами в этих общественных пространствах, как например, метро, чем в этих местах за пределами, которые часто опасны”, – сказал Хьюз.

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