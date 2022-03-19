Чтиво выходного дня: Что, если бы Елизавета I вышла замуж за Ивана Грозного

Елизавета и Иван Грозный были бы мужем и женой на отдалении и сидели бы одна в Лондоне, а другой в Москве или любимом Александрове. Никаких детей или объединения территорий. Просто союз, который, скорее всего, рухнул бы сразу после смерти Ивана Грозного.

Елизавета и Иван современники и почти ровесники. Русский царь родился в 1530-м, английская королева — в 1533-м. Иван Грозный правил своей страной чуть более полувека, Елизавета I своей — чуть менее. Оба монарха вели активную внешнюю политику и заметно расширили территории своих государств. Вот только отношение к браку у них было разное. Иван Грозный женился восемь раз, даже больше, чем батюшка Елизаветы — Генрих VIII. Вот только эти самые браки короля Генриха отбили у самой Елизаветы всякое желание выходить замуж. В конце концов, ее отец казнил ее мать, а позже отправил на плаху еще и свою пятую жену — Екатерину Говард, что стало для будущей королевы настоящим потрясением.

Еще одна важная деталь: Елизавета и Грозный никогда не видели друг друга. Все их общение проходило в письмах. Визуализация перед браком была в те времена вещью необязательной. В конце концов, тот же Генрих VIII женился на своей четвертой супруге Анне Клевской по портрету (и был, кстати, очень разочарован, когда увидел невесту воочию). Переписка же носила преимущественно деловой характер. Русское царство и Англию связывали торговые отношения (в 1554 году была установлена беспошлинная торговля).

Английская Московская торговая компания пользовалась в царстве большим уважением — в их распоряжение передали каменный дом на Варварке. Торговля была важна для обеих стран. Англичане поставляли в Русское царство стратегический товар: порох, селитру, свинец, олово и шерсть, а вывозили — воск, меха и канаты столь необходимые для нужд растущего английского флота. Эти канаты позже помогут Англии обеспечить себе господство на море.

В начале 60-х годов XVI-го века между монархами, судя по всему, установились очень теплые отношения: Иван Грозный даже назвал Елизавету своей сестрой. Любопытно, что английская королева была вообще единственной женщиной, с которой предпоследний Рюрикович вел переписку.

Всего он отправил ей 11 посланий. Была у этих переговоров и «секретная» часть, передававшаяся на словах через английских посланников, купцов или путешественников, самым известным из которых был Энтони Дженкинсон. Но в 1570-м в отношения царя и королевы произошел разрыв. Иван отправил в Лондон гневное письмо, в котором предъявил «сестре» ряд претензий. В следующий раз Иван напишет Елизавете только в 1582-м году, предложив той принять участие в Ливонской войне и помочь Русскому царству одолеть Швецию и Польшу.

Неприступность королевы, во славу которой можно было совершать подвиги, но на которой никак нельзя было жениться, отчасти взывала даже к рыцарским традициям. Современники превозносили Елизавету именно как «девственницу» и в этом качестве она увековечена во многих произведениях искусства и даже на карте Земли. Виргиния, объявленная английским владением в 80-х годах XVI-го века, получила это название в честь Елизаветы I.

Еще две детали, делавшие этот брак очевидно невозможным. Во-первых, вступление в брак августейших особ предполагало венчание. А по каким канонам венчать православного царя с королевой, которая родилась католичкой, а позже сама стала главой церкви в своей стране? Конечно, особенность венчания августейших особ в Европе того времени допускала отступление от традиции. То есть личное присутствие одного из брачующихся на церемонии не было обязательным. Его или ее функции на свадьбе мог выполнить «представитель». Но это не отменяет проблемы венчания двух людей, принадлежащих к разным направлениям христианства.

Ну и последнее. Брак — это еще и возможность обрести ценного союзника в глобальной политике. И Иван Грозный был далеко не единственным претендентом на руку королевы-девственницы. К ней сваталась вся Европа. И если бы Елизавета согласилась выйти замуж в стратегических целях, то едва ли выбрала бы правителя далекой страны, совершенно не интересовавшей Англию в плане политики. Тут куда выгоднее было бы отдать руку, например, Франциску Анжуйскому — младшему брату короля Франции Генриха III, который, ввиду отсутствия у Генриха детей, являлся еще и наследником французского престола.

История Нового Света получилось бы куда более скучной и, скорее всего, не знала бы ни каперства, ни пиратства. Проще говоря, Англия, скорее всего, променяла бы статус владычицы морей, на статус владычицы всего двух морей — Балтийского и Северного.

Какие выгоды все это принесло бы Москве? Почти никаких. Все плоды от победы в Ливонской войне пожала бы Англия. Правда, западный области Русского царства не были бы разорены и опустошены, а крестьяне не бежали бы массово на восток. Это, в свою очередь, избавило бы преемников Ивана Грозного от необходимости ужесточать крепостное право, чтобы удержать население на тех землях, на которых оно не хотело жить.

Вот только единым государством Русское царство и Англия все равно не стали бы. Елизавета и Иван Грозный были бы мужем и женой на отдалении и сидели бы одна в Лондоне, а другой в Москве или любимом Александрове. Никаких детей или объединения территорий. Просто союз, который, скорее всего, рухнул бы сразу после смерти Ивана Грозного.