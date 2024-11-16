Сокращение иммиграционных показателей поставит людей, которые уже находятся здесь, в “опасное” положение

В прошлом месяце федеральное правительство объявило о новых, более жестких правилах в отношении иммиграции и программы привлечения временных иностранных работников.

Но теперь адвокаты заявляют, что эти правила вредят людям, которые уже находятся здесь.

“Единственным результатом этих мер является увеличение числа людей без статуса или с неустойчивым статусом. Поэтому они убегают, но ничего не решают. Они только создают еще больше проблем”, – сказал Мануэль Саламанка Кардона, общественный организатор Центра для трудящихся-иммигрантов (IWC).

Центр помогает мигрантам и временным иностранным работникам выбраться из тяжелых ситуаций.

“В их разрешении на работу указано имя их работодателя. Они не могут изменить свое разрешение на работу. Это означает, что даже если они живут в ужасных условиях, как мы видели здесь, — чрезвычайно долгий рабочий день, неоплачиваемые часы, психологические и сексуальные домогательства и т.д., — они не будут жаловаться, потому что боятся, что их депортируют. Они боятся, что их разрешение не будет продлено”, – сказала Сусана Понте Ривера, член женского комитета IWC.

Понте Ривера говорит, что женщины с краткосрочным статусом особенно уязвимы перед жестоким обращением.

“Каждый день мы живем в страхе… и ощущении, что нас никто не видит”, – сказала она в интервью CTV News.

“Федеральное правительство считает, что наш иммиграционный режим подобен водопроводному крану. Это кран, который вы можете включать и выключать, невзирая на реалии, с которыми столкнутся люди”, – сказал Мостафа Хенауэй, общественный организатор IWC.

“Люди не могут вернуться в такие страны, как Конго, люди не могут вернуться в Нигерию”.

Существует опасение, что ужесточение правил приведет к росту злоупотреблений. А люди, у которых и так практически нет средств правовой защиты, будут продолжать страдать молча.

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