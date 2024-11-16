Бывший баскетбольный тренер “Сен-Лорана” признал себя виновным в сексуальной эксплуатации студентки

Шарль Ксавье Буалар взял под свое крыло 12-летнего ученика, который подавал надежды на площадке.

В изложении фактов Буалар признался, что сблизился со своей жертвой, возил ее на прием к врачу и даже забирал домой, чтобы обеспечить ее питанием и поддержкой, поскольку она происходила из семьи с низким доходом.

Отношения перешли от прикосновений к полноценному половому акту в течение года. В тот момент жертве исполнилось 16 лет.

Буалар был обвинен в сексуальном насилии и эксплуатации несовершеннолетней. Но как раз перед началом судебного процесса над ним Буалар решил признать себя виновным по смягченным обвинениям.

“Это мало что меняет в том, что касается вынесения приговора, но это позволило сторонам признать свою вину и предотвратить судебное разбирательство”, – сказал королевский прокурор Джером Лафламм.

Приговор Буалару будет вынесен позже, поскольку суд запросил отчет о предварительном вынесении приговора, который позволит ему лучше понять, насколько опасен обвиняемый, и вынести ему соответствующий приговор.

Для жертвы это была горько-сладкая победа, хотя она и хотела, чтобы Буалар был признан виновным в сексуальном насилии.

“Она была проинформирована об этом. И она была удовлетворена. Судебный процесс всегда является сложным для истцов, и он сопряжен с противоречиями, с противоречивыми эмоциями, которые я полностью понимаю”, – сказал Лафламм.

Но дело еще далеко от завершения, еще двое обвиняемых из баскетбольной тренерской команды в настоящее время находятся на скамье подсудимых, и они не признали себя виновными.

Даниэлю Лакассу предъявлены те же обвинения в сексуальном насилии, предположительно, в отношении той же жертвы. В то время как третий человек, Роберт Луу, ожидает даты судебного заседания по делу другого истца.

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