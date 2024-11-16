Не очень хорошая идея откладывать погашение ипотеки надолго

Стремясь облегчить ;эизнь канадцам, правительство Джастина Трюдо только что смягчило некоторые условия ипотеки, к большому счастью заемщиков и банкиров. Но это смягчение ипотечного кредитования вызывает большую обеспокоенность у Банка Канады из-за финансовых рисков, которые оно представляет.

Стремясь облегчить ;эизнь канадцам, правительство Джастина Трюдо только что смягчило некоторые условия ипотеки, к большому счастью заемщиков и банкиров. Но это смягчение ипотечного кредитования вызывает большую обеспокоенность у Банка Канады из-за финансовых рисков, которые оно представляет.

Каковы новые меры по смягчению ипотечного кредитования, введенные правительством Трюдо?

Во-первых, теперь он позволяет покупателям, впервые приобретающим недвижимость или кондоминиум, распределять амортизацию по своей ипотеке на 30 лет, то есть на 5 лет дольше, чем раньше.

Во-вторых, с 15 декабря следующего года продление ипотеки на 30 лет также будет доступно всем покупателям недавно построенной недвижимости.

В-третьих, также с середины декабря максимальная цена ипотечных кредитов, застрахованных SCHL или другими страховщиками ипотеки, вырастет до 1,5 миллиона долларов, что на 500 000 долларов больше, чем в настоящее время. Когда первоначальный взнос составляет менее 20% от покупной цены недвижимости, ипотека должна быть в обязательном порядке застрахована.

Риск разрастания

В предыдущей колонке я объяснял разницу между 30-летней амортизированной ипотекой на 400 000 долларов и 25-летней амортизацией. В случае ипотечного кредита, выданного со средней процентной ставкой 5%, это позволило снизить ежемесячный платеж примерно на 191 доллар с 2326 до 2135 долларов.

Это дало заемщику снижение ежемесячных платежей на 8%, или на 2292 доллара в год. На первый взгляд давайте согласимся, что это привлекательно.

Но будьте осторожны, это продление амортизации на пять лет сопряжено с огромными затратами. В нашем примере уменьшение ежемесячных платежей по ипотеке в конечном итоге приведет к дополнительному процентному счету в размере 70 589 долларов США.

Фактически, возвращенное по истечении 30 лет имущество стоимостью 400 000 долларов, таким образом, обошлось бы в астрономическую сумму в 368 515 долларов в виде процентных платежей по сравнению с 297 926 долларами в виде процентных платежей, если бы ссуда была погашена в течение 25 лет.

По словам Кэролин Роджерс, первого заместителя управляющего Банка Канады, у нас не может быть сливочного масла и сливочных денег. По ее словам, принятие мер по снижению краткосрочной стоимости ипотечных кредитов увеличивает долгосрочные затраты, которые несут заемщики.

«Несмотря на то, что длительные периоды амортизации и небольшие авансовые платежи повышают доходность кредиторов,-объясняет она,-они увеличивают риск, принимаемый на себя как кредитором, так и заемщиком, поскольку сокращают пространство для маневра в случае возникновения трудностей на стороне заемщика».

Чтобы справиться с этим риском, кредиторы, добавляет Роджерс, должны нести более высокие затраты, и часто заемщики платят за это в виде более высоких процентных ставок.

Стоимость ипотечного страхования

Ипотечное страхование, которое заемщики вынуждены брать, когда их первоначальный взнос составляет менее 20% от стоимости имущества, не защищает заемщика. Ипотечное страхование защищает банковское учреждение в случае невыполнения обязательств заемщиком.

Государственные требования в отношении минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита следующие: 5% от части покупной цены до 500 000 долларов и 10% от части покупной цены от 500 000 до 1,5 миллиона долларов.

Ипотечное страхование обходится заемщику дорого. Установленная на основе соотношения суммы кредита и стоимости имущества, премия к сумме кредита, застрахованной с помощью SCHL, составит:

2,80% для займа в размере от 80 до 85% от стоимости;

3,10% для займа в размере от 85 до 90% от стоимости;

4,00% за заем, перекрывающий 90-95% стоимости.

В случае ипотечного кредита на сумму 400 000 долларов страховая премия, таким образом, будет варьироваться от 11 200 долларов США в случае первоначального взноса в размере от 15 до 20%; от 12 400 долларов США, если первоначальный взнос составляет от 10 до 15%; и от 16 000 долларов США, если первоначальный взнос составляет от 10 до 15%. первоначальный взнос составляет всего 5-10%. Учитывая размер подлежащей уплате страховой премии, заемщики обычно добавляют стоимость указанной страховой премии к своей ипотеке.

По словам Кэролин Роджерс, только федеральное правительство в настоящее время гарантирует ипотечные долги на колоссальные 590 миллиардов долларов, что составляет четверть от общей непогашенной ипотечной задолженности Канады в 2400 миллиардов долларов.

Еще одна опасность на горизонте. Волна продления ипотеки также вызывает обеспокоенность в Банке Канады.

По словам г-жи Роджерс, более четырех миллионов ипотечных кредитов, или около 60% текущих, будут продлены в течение двух лет.

Хотя процентные ставки начали снижаться в результате снижения ключевой ставки Банка Канады, у большинства из этих заемщиков ежемесячные платежи по ипотечным кредитам значительно возрастут.

Последствия? “Домохозяйства могут ограничить свои расходы больше, чем ожидалось, чтобы компенсировать увеличение своих платежей, что замедлит экономику», – говорит г-жа Роджерс. «Это увеличение платежей также может вызвать финансовую нагрузку на заемщиков или даже убытки для кредиторов и страховщиков ипотеки».

Кроме того, увеличение потерь на ипотечном рынке может повлиять на уровень ликвидности и общую финансовую стабильность Канады.

Еще один национальный риск: поскольку ипотечное страхование в Канаде гарантируется федеральным правительством, могут возникнуть бюджетные последствия, если потери по ипотечным кредитам окажутся значительными.

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