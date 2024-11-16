KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Праздники». Новый сезон!

Видеотека Premier представляет новый сезон комедии «Праздники» с Марией Ароновой от создателей «Бати». Главная героиня – Наталья Пыжова, женщина, у которой в жизни есть всё, чего она хотела. У неё две замечательные дочери, любящий супруг и сплочённая семья. Ей хочется лишь одного – выдать дочерей замуж. Однако вся иллюзия идеальной жизни разрушается в канун 50-летия Натальи. Героиня узнаёт, что муж ей изменяет, а у дочерей в личной жизни тоже всё не так просто. Этот праздник станет для семьи Пыжовых настоящим испытанием.

Видеотека START – Фильм «Отбросы». Премьера!

Пятнадцать лет назад Костя спас свою возлюбленную Иру от преступников, но это стоило ему свободы. Теперь, вернувшись домой, он обнаруживает, что друзья от него отвернулись, Ира готовится выйти замуж за другого, а его сбережения на исходе. Неожиданно ему предлагают лёгкую работу с крупной выплатой — просто перевезти груз из одного места в другое. Костя соглашается, не подозревая, что становится пешкой в чужой опасной игре.

Видеотека Premier – Комедия «Кореша». Премьера!

Макс, обычный парень из Пензы, решает угнать коллекционный «кадиллак» у влиятельного бизнесмена Германа Эдуардовича. Пытаясь помочь другу, Гусь попадает в заложники и вынужден разгребать старые гаражи под руководством Михалыча. Вместе с ним за свои ошибки теперь расплачивается и студент Фунтик, будущий физик-ядерщик. Оба героя обязаны выполнять приказы своих новых «хозяев», чтобы выкарабкаться из этой запутанной ситуации.

Видеотека START – Мультсериал «Сказочный патруль»

Этот поистине сказочный мультсериал расскажет о невероятных приключениях четырех юных волшебниц: Аленки, Вари, Маши и Снежки. Однажды приехав в заповедник сказок, три подруги знакомятся с местной девочкой Аленкой, а затем находят на улице необычное милое создание по имени Печалька. Со временем она превращается в настоящего монстра Тоску, но юным волшебницам удаётся её одолеть и вернуть городу спокойствие. Теперь они становятся настоящей командой, главная задача которой – контроль за сказочными силами.

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