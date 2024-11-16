Локауты в канадских портах снова загнали правительство Трюдо в угол

Бизнес-группы призывают правительство Джастина Трюдо положить конец трудовым беспорядкам в крупнейших портах Канады, как это было сделано с железными дорогами в августе, чтобы избежать хаоса в цепочках поставок в страну.

Сотни докеров в портах Британской Колумбии уже неделю не работают. Работодатели Монреальского порта сделали то же самое в воскресенье, после увольнения 1200 членов профсоюза, что произошло после того, как работники отклонили предложение о контракте, которое предусматривало повышение заработной платы примерно на 20% в течение шести лет.

По словам представителей бизнеса, перебои в работе влияют на порты, которые ежедневно перевозят товаров на сумму около 1,2 миллиарда долларов. Они хотят, чтобы министр труда Стивен Маккиннон передал этот вопрос в Канадский совет по промышленным отношениям, который может направить стороны в арбитраж для разрешения спора.

Именно этот инструмент он применил для прекращения простоев в работе на двух крупнейших железных дорогах Канады более двух месяцев назад. Но это вызвало недовольство некоторых профсоюзов. Канадская железнодорожная конференция Teamsters подала иск в суд, заявив, что действия правительства в железнодорожном споре создают опасный прецедент, нарушая конституционные права работников.

Вскоре после этого Новая демократическая партия, выступающая за объединение, разорвала парламентский пакт, в котором она соглашалась голосовать вместе с либералами Трюдо за принятие ключевых законов. Неясно, сможет ли правительство получить достаточную поддержку сейчас, чтобы принять законопроект о возвращении к работе, если это потребуется для прекращения спора о портах.

Мишель Мюррей, представитель профсоюза портовых грузчиков Монреаля, заявил в своем заявлении, что портовые работодатели “ведут себя как хулиганы”, и если они отказываются вести переговоры, это означает, что “они явно хотят вмешательства федерального правительства”.

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