С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвящённый терпимости (англ. International Day for Tolerance), приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность (резолюция 51/95).

16 ноября, начиная с 2005 года, во всём мире отмечается Международный день борьбы с анорексией. Известна эта дата и как «День без диет».

В этот день отмечается память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха. По преданию, Анна была помолвлена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению Богу. На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная — осень голодная».

Последний концерт на публике Фридерика Шопена состоялся 16 ноября 1848 года в лондонском Гилдхолле, и был дан в пользу польских иммигрантов. У Шопена было так мало сил, что он смог играть только один час.

ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO) — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, была создана 16 ноября 1945 года в Лондоне правительствами 37 государств и явилась формальной преемницей созданного в 1925 году и ушедшего в небытие Международного института по интеллектуальному сотрудничеству.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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