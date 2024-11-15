Вступают в силу новые правила международной студенческой программы

Разнообразное и инклюзивное общество Канады , высококачественные образовательные учреждения и потенциальные возможности для работы или иммиграции после окончания учебы сделали Канаду ведущим направлением для студентов со всего мира .

Международная студенческая программа должна быть устойчивой, а студенты должны быть защищены от злоупотреблений в рамках системы.

За прошедший год Управление по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) предприняло значительные шаги для обеспечения устойчивости Международной студенческой программы, искореняя мошенничество и защищая студентов от злоумышленников и финансовой уязвимости. Как было объявлено в нашем плане иммиграции на 2025-2027 годы, численность временно проживающих в Канаде в течение следующих нескольких лет сократится, что соответствует нашим долгосрочным экономическим целям и повышает целостность и качество наших программ временного проживания.

Сегодня Марк Миллер, министр иммиграции, по делам беженцев и гражданства, подтвердил, что вступили в силу новые правила, касающиеся Международной студенческой программы, включая изменение количества часов, которые иностранные студенты могут проводить за пределами кампуса, которое было предложено ранее в этом году. Благодаря этому изменению, подходящие студенты теперь могут работать до 24 часов в неделю вне кампуса во время учебной программы.

Также иностранные студенты должны подать заявление и получить одобрение на получение нового разрешения на учебу, прежде чем менять учебное заведение, если таковое желание у них возникнет. Это изменение соответствует важной работе, которую мы проводим для укрепления целостности Международной студенческой программы.

Специальные учебные заведения (DLI) играют важную роль в защите студенческой программы от злоупотреблений. С 2015 года IRCC сотрудничает с DLI в целях улучшения осведомленности студентов о соблюдении требований. Теперь для DLI будут последствия, если они не представят отчеты о соблюдении требований или не проверят и не обработают заявления о приеме. С учетом этого изменения DLI может быть отстранен от приема новых иностранных студентов на срок до года за непредоставление и необработку необходимой информации и документации.

Эти улучшения обеспечат больший контроль при одновременной поддержке иностранных студентов и сохранении их академического опыта в Канаде.

“Установив ограничение на работу за пределами кампуса до 24 часов в неделю, мы находим правильный баланс между предоставлением возможностей для трудоустройства и помощью студентам сосредоточиться на своем образовании. Мы также ожидаем, что учебные заведения поддержат наши усилия по сохранению целостности Международной студенческой программы. Иностранные студенты должны получить положительный, успешный опыт работы в Канаде, и важные изменения, внесенные сегодня, помогут этому”, – Марк Миллер, министр иммиграции, по делам беженцев и гражданства.

Чтобы работать за пределами кампуса без разрешения на работу, иностранные студенты должны учиться полный рабочий день по программе послесреднего академического, профессионально-технического обучения или по программе профессионального обучения на уровне средней школы, предлагаемой в Квебеке, которая длится не менее шести месяцев и которая ведет к получению степени, диплома или сертификата.

Иностранные студенты, которые имеют право работать за пределами кампуса, могут работать полный рабочий день во время перерывов в своем академическом календаре, таких как летние каникулы между учебными курсами или зимние каникулы между семестрами.

Ожидается, что два раза в год соответствующие учебные заведения будут представлять в IRCC отчет, в котором указывается, остался ли зачисленным каждый носитель разрешения на учебу в их школу. Учащиеся, которые больше не являются студентами, могут стать объектом расследования и столкнуться с принудительными мерами, поскольку они, вероятнее всего, нарушают условия получения разрешения на учебу. Соответствующие учебные заведения в Квебеке до настоящего времени не участвовали в составлении отчетов о соблюдении требований учащимися.

Квебеку и IRCC потребуется некоторое время, чтобы настроить эту систему отчетности для квебекских DLI. Таким образом, у DLI Квебека есть небольшой период подготовки, прежде чем они будут обязаны выполнять требования о представлении отчетности.

С момента запуска LOA 1 декабря 2023 года по 6 октября 2024 года IRCC получил почти 529 000 заявок от желающих учиться в Квебеке. Подтверждено, что почти 492 000 заявок со стороны LOA, они являются действительными в обозначенных учебных заведениях (DLI). Помимо этого, выявлено более 17 000 разрешений на обучение, которые либо не соответствовали ни одному заведению в Квебеке, одобренному DLI, либо которые DLI уже отменил до того, как человек подал заявление на получение разрешения на учебу.

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