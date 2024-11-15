Профсоюз работников CHUM и другие работники осуждают сокращение рабочих мест

Примерно в то же время, когда правительство коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) объявило о приостановке набора на государственную службу, в госпитальном центре университета Монреаля (CHUM) были сокращены 26 должностей санитаров и семь административных сотрудников.

Некоторые ведомства должны были быть исключены из программы правительства по сдерживанию роста численности работников государственной службы, включая учреждения здравоохранения.

Профсоюз работников CHUM (SECHUM-CSN) подтвердил в понедельник утром, что сокращение рабочих мест “было введено в рамках политики правительства по восстановлению бюджета”.

Они объединяют усилия с Федерацией здравоохранения и социальных служб (FSSS-CSN), Центральным советом метрополитена Монреаля (CCMM-CSN) и представителем “Солидарности Квебека” Винсентом Мариссалем, чтобы потребовать восстановления сокращенных рабочих мест в больнице.

Они также призывают CAQ прекратить сокращать расходы на здравоохранение и социальные услуги.

Президент профсоюза работников CHUM Аник Мэйлхот (Anick Mailhot) осудил в пресс-релизе, что сокращения означают увеличение нагрузки на медицинский персонал, который все еще находится на своих должностях.

“Количество обслуживающего персонала во всех отделениях, включая отделения неотложной помощи, сократилось с четырех до трех человек. Мы уже заметили увеличение числа инцидентов и несчастных случаев”, – сетует она.

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