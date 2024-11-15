Комитет ГА ООН принял резолюцию, предложенную Россией, о борьбе с неонацизмом. Канада была против

Комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрел и принял резолюцию, предложенную Россией, касающуюся борьбы с неонацизмом. Канада выступила против этого решения.

Третий комитет ГА ООН одобрил инициативу России под названием “Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующими росту современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.

Согласно информации, резолюцию поддержали 116 государств, 11 стран воздержались от голосования.

В числе 54 стран, проголосовавших против, оказались Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Италия, Канада, Литва, Польша, США, Украина, Франция, Финляндия, Чехия, Эстония и Япония.

Соавторами данного проекта стали такие страны, как Алжир, Азербайджан, Армения, Боливия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Казахстан, Китай, Северная Корея, Куба и другие.

Этот документ, традиционно представляемый Россией с 2005 года, включает 74 пункта и содержит осуждение случаев героизации нацизма, поддержку сохранения исторической правды и рекомендации по предотвращению отрицания преступлений против человечности.

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