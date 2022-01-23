Чтиво выходного дня: Французская королева Изабелла Баварская – распутница и монстр или жертва интриг

В пятнадцать лет Изабелла оказалась невестой, а затем и женой французского короля. По меркам родной Баварии вполне состоятельная, она поначалу терялась от великолепия французского двора, испытывая стыд за свои наряды

Изабелла Баварская, или Изабо – личность неоднозначная. С одной стороны – эта женщина с юности исправно выполняла функции жены французского короля, рожала ему детей, пыталась примирить кланы английских, французских и немецких партий в борьбе за государственную власть. С другой же – стала объектом самых серьезных обвинений, от бесчисленных любовных связей до развала Франции и убийства собственных детей.

Изабелла родилась в Мюнхене в 1370 году, в период Столетней войны между Англией и Францией. Вследствие напряженной политической ситуации юному французскому королю Карлу VI опекуны подыскивали «правильную» невесту, прежде всего – с точки зрения выгоды для государства. Правда, выбор жениху все же предоставили, отправив художников в несколько именитых семейств Европы, которые вернулись с портретами кандидаток на сердце короля, и самым привлекательным Карлу показалось изображение Изабеллы.

Современники описывали ее как девушку довольно миловидную, правда, не вполне соответствующую идеалам красоты Средневековья. Изабелла была невысокого роста, глаза нос и рот ее были большими, лоб – высоким, кожа – смуглой и очень нежной, волосы – темными. Ее отцом был герцог Стефан III Великолепный, а матерью – Таддея Висконти, из семьи миланских правителей.

Итак, в пятнадцать лет Изабелла оказалась невестой, а затем и женой французского короля. По меркам родной Баварии вполне состоятельная, она поначалу терялась от великолепия французского двора, испытывая стыд за свои наряды. Впрочем, настоящего подвенечного платья невесте сшить так и не удалось – король, впечатленный внешним обликом Изабеллы, настоял на том, чтобы свадьба состоялась уже через несколько дней, в Амьене, где впервые встретились молодые.

Первые годы после замужества Изабелла провела в череде празднеств, пиров и развлечений. Первый ребенок, родившийся в 1386 году, умер, прожив всего несколько месяцев, и король не жалел средств на то, чтобы развеселить королеву – новогодними балами, турнирами и свадьбами.

Во время второй беременности королевы был введен специальный налог – «пояс королевы» – давший дополнительные средства для досуга венценосной пары. Управлять государством Карл VI не стремился – он с самого детства пользовался правами короля без бремени его обязанностей, в то время как Францией управляли несколько его регентов-опекунов, а потому власть в королевстве теперь распределялась между разными политиками, включая партию «мармузетов», которой король доверил ряд полномочий по управлению государством.

В этот период возросло влияние младшего брата короля Людовика, герцога Орлеанского. Злые языки поговаривали, что его связь с молодой королевой началась еще в первые годы ее брака. Сам он был женат на Валентине Висконти, дочери французской принцессы и миланского герцога, которая пользовалась любовью и уважением при дворе, воспитала незаконнорожденного сына своего мужа, «бастарда Дюнуа», ставшим спустя годы главным соратником Жанны д’Арк.

Главным фактором, определившим политику и судьбу Карла VI, стала его душевная болезнь, приступам которой он был подвержен начиная с 1392 года. Усугубило состояние короля трагическое событие 28 января 1393 года под названием «бал объятых пламенем». Верная страсти к развлечениям, Изабелла устроила в честь свадьбы своей фрейлины бал-маскарад, на который явился и король, вместе со спутниками вымазанный воском с приклеенной поверху пенькой.

Все, кроме короля, были скованы между собой цепями и изображали популярных в средневековой мифологии «диких людей».Как повествует история, Людовик Орлеанский, чтобы рассмотреть ряженых, слишком близко поднес к ним факел, и пенька вспыхнула, в результате чего возник пожар, началась паника, и несколько человек погибло. Короля спасла молодая герцогиня Беррийская, набросившая на него свой шлейф. После произошедшего рассудок Карла VI на несколько дней помутился, он не узнавал жену и требовал отослать ее, и впредь до своей кончины король все чаще оказывался во власти припадков, когда отказывался от еды, мытья, одежды, мог бросаться на людей с оружием.

«Случайность» инцидента сразу же поставили под сомнение, увидев в произошедшем желание Людовика в компании с Изабеллой избавиться от слабого и уже не вполне здорового короля. Никаких подтверждений этим обвинениям, однако, не существует, а герцог Орлеанский во искупление содеянного повелел возвести Орлеанскую часовню.От невменяемого мужа Изабелла уехала, поселившись в дворце Барбетт, что, впрочем, не мешало ей продолжать вынашивать и рожать детей – как объявлялось, от короля, с которым она все же поддерживала отношения в периоды его ясного рассудка. Тем не менее, к Карлу VI по велению Изабеллы была приставлена Одетта де Шамдивер – в качестве сиделки и наложницы, и именно эта женщина составляла компанию королю в течение шестнадцати лет, вплоть до его смерти, и родила от него дочь.

Неудивительно, что на почве всех этих событий Изабеллу обвиняли и в прелюбодеянии, и в том, что причиной болезней короля является какой-то хитроумный яд, использованием которых были знамениты итальянские родственники королевы.В настоящее время учеными выдвигаются две версии причин болезни Карла VI, одна из них – шизофрения либо другое психическое расстройство, другая же – систематическое отравление спорыньей, в осуществлении вполне резонно подозревали королеву.

Оставив короля, Изабелла ушла с головой в политику, вмешавшись в борьбу двух партий – так называемых арманьяков и бургиньонов. Поначалу поддержавшая первых, возглавляемых Людовиком Орлеанским, она позже перешла на сторону его убийцы, Жана Бесстрашного.

Изабеллу обвиняли и в нелюбви к собственным детям. Дочь Жанну она еще ребенком отправила в монастырь – во имя выздоровления короля. Нелюбимый Карл в десятилетнем возрасте был выслан для заключения брака с Марией Анжуйской и воспитывался своей тещей Иоландой Арагонской. Изабеллу обвиняли в смерти другого сына Карла, дофина Вьеннского (сейчас полагают, что он умер от туберкулеза), а дочь Мишель, выданная замуж за сына Жана Бесстрашного, как считается, была отравлена матерью из-за невыполнения ее распоряжений.

Главной же виной Изабеллы перед французами стало участие в заключении «позорного» договора с Англией в Труа. По нему Франция фактически теряла свою самостоятельность, наследником безумного Карла VI провозглашался король Англии Генрих V, а дофин Карл, сын Изабеллы, объявлялся незаконнорожденным и терял право на престол.

Впоследствии этот договор стал яблоком раздора между странами на столетия, а Карлу VII пришлось биться за корону с оружием в руках, причем главным его вдохновителем и сподвижником в этом была Орлеанская дева, Жанна д’Арк.

После смерти своего мужа в 1422 году Изабелла утратила влияние на политическую жизнь Франции – она уже была бесполезна всем группировкам. Остаток жизни вдовствующая королева провела в одиночестве, страдая от недостатка средств и слабого здоровья.

О королеве Изабелле Баварской осталось больше негативных воспоминаний. Тем не менее среди историков бытует мнение, что она все же была верной женой и внимательной матерью, а «репутацию» ей создали политические противники, а также народная молва, не простившая королеве договор с англичанами. Изабелла встала в один ряд с Марией-Антуанеттой, склонной к чрезмерной роскоши и тем вызывавшей нелюбовь простых французов.