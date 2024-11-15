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Новости Работники почты Канады объявили 72-часовую забастовку

Работники почты Канады объявили 72-часовую забастовку

Степан Артемьевский Ноя 15, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Работники почты Канады объявили 72-часовую забастовку отключены 1 Просмотров

Канадский профсоюз почтовых работников уведомил Canada Post о 72-часовой забастовке. Это уведомление предназначено как для городского отдела профсоюза, так и для его сельских и пригородных подразделений.

 

В пресс-релизе, опубликованном рано утром во вторник, профсоюз сообщает, что с пятницы рабочие будут иметь законное право на забастовку, если не будут достигнуты договоренности путем переговоров.

Однако профсоюз заявляет, что его национальному исполнительному совету еще предстоит принять решение о том, произойдет ли это в установленный срок, заявив, что это будет зависеть от действий Canada Post на переговорах в ближайшие дни.

“После почти года переговоров, несмотря на все наши усилия, стороны по-прежнему расходятся во мнениях по многим вопросам”, – говорится в заявлении профсоюза.

Последнее предложение Canada Post по контракту предусматривало ежегодное повышение заработной платы на 11,5% в течение четырех лет. Оно также предусматривало защиту пенсионного обеспечения с установленными выплатами для нынешних сотрудников, а также гарантии занятости и медицинские пособия.

Профсоюз отклонил это предложение.

В прошлом месяце профсоюз объявил, что его члены подавляющим большинством голосов поддержали забастовку, если за столом переговоров не удастся достичь соглашения.

Canada Post сообщила, что уведомила профсоюз о том, что, если не будут достигнуты новые соглашения, с пятницы действующие коллективные договоры больше применяться не будут.

“После этого Корпорация сможет, используя средства, предусмотренные Трудовым кодексом Канады, скорректировать свою деятельность в соответствии со своими реалиями и потребностями бизнеса”.

Почта Канады уже много лет испытывает трудности на фоне меняющегося рынка доставки посылок и последствий пандемии COVID-19. На ежегодном общем собрании организации в августе она заявила, что ее финансовое положение является неустойчивым и что для сохранения сети доставки требуются значительные изменения.

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