Федералы намерены прекратить приостановку работ на заводах, издав обязательный арбитражный приказ

Министр труда Стивен Маккиннон вмешивается, чтобы положить конец остановкам работы в портах Британской Колумбии и Монреаля.

Министр заявил во вторник, что переговоры зашли в тупик, и он поручает Канадскому совету по промышленным отношениям распорядиться о возобновлении всех операций в портах и передать переговоры в обязательный арбитраж.

Он сказал, что перебои в работе портов Британской Колумбии и Монреаля существенно влияют на цепочки поставок, тысячи рабочих мест и репутацию Канады как надежного торгового партнера.

“Достигнутые путем переговоров соглашения – лучший путь вперед, но мы не должны позволять другим канадцам страдать, когда определенные стороны не выполняют свои обязательства по достижению соглашения”, – сказал Маккиннон в заявлении, объявляющем о принятом решении.

“Мой долг и ответственность – действовать в интересах предприятий, рабочих, фермеров, семей и всех канадцев”.

Ассоциация морских работодателей заблокировала работу 1200 береговых работников в порту Монреаля в воскресенье вечером после того, как рабочие проголосовали за отклонение того, что работодатели назвали окончательным предложением о заключении контракта.

Решение о сокращении рабочих мест было принято после того, как на прошлой неделе портовые рабочие в Британской Колумбии были уволены из-за трудового спора с участием более 700 береговых контролеров, что привело к параличу контейнерных перевозок на терминалах на Западном побережье.

Бизнес-группы призывали к вмешательству правительства, чтобы возобновить движение товаров.

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