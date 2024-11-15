Бульвар Гуэн расположен в центральной части города Монреаль. Он является самой длинной на острове, ведь ее протяженность составляет целых 50 километров.

Бульвар был построен в 1910 году и назван в честь сэра Ломера Гуина, премьер-министра Квебека с 1905 по 1920 год.

Он начинается от авеню Анри-Бураса и пролегает вдоль живописной городской набережной канала Ривьер-де-Прери до природного парка Анс-а-Лёрм (пересечение с одноименной улицей).

Здесь расположено огромное количество торговых центров и магазинов, кафе и ресторанов, бизнес-центров, школ и колледжей, старинных церквей и различных памятников истории, культуры и архитектуры, а также целая плеяда городских парков и других объектов.

Да, вы можете заметить, что Бульвар Гуэн (официально по–французски: boulevard Gouin) – самая длинная улица на острове Монреаль, протянувшаяся на 57,6 километров (35,8 миль) через северную часть острова от Сенневилля на западе до Пуэнт-о–Трамбле на востоке, где она пересекается с Шербрук–стрит (Квебекское шоссе 138).

По всей своей протяженности он проходит параллельно Ривьер-де-Прери, которая отделяет Монреаль от Лаваля. Начинаясь на западе на границе Монреаля и Сенневиля на дороге Анс-а-л’Орм, бульвар пересекает районы Пьерфон, Сент-Женевьев, Роксборо, Сарагуэй, Картьервиль, Ахунтсик, Монреаль-Нор, Ривьер-де-Прери и Пуэнт-о-Трамбле.

На многих участках улицы есть велосипедные дорожки, которые являются частью квебекской сети Route Verte. Однако некоторые участки были подвергнуты критике как опасные. При всей такой славе, эта дорога несколько раз признавалась худшей дорогой в Квебеке.

То, что сейчас называется бульваром Гуэн, было впервые проложено в 1731 году как часть Шемен-дю-Руа, старейшего шоссе в Канаде.

Оно открылось между 1734 и 1777 годами, обслуживая поселения, которые начали создаваться в конце 17 века.

В 1910 году, как уже было сказано выше, часть Шемен-дю-Руа на острове Монреаль была переименована в “бульвар Гуэн” в честь политика Ломера Гуина (1861-1929).

Ну и все мы, конечно, помним, что значительная часть бульвара, особенно в западной части острова, пострадала во время наводнения в Квебеке в 2017 году.

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