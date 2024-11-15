Аналитик RBC Bank говорит, что канадские банки могут столкнуться с “ипотечной войной”

“На сегодняшнем рынке более низкие ставки по ипотечным кредитам будут иметь существенное значение для канадцев, чьи ипотечные кредиты были выданы по рекордно низким процентным ставкам”, – сказал он. “Для ипотеки, которая была взята в июне 2020 года, повышение ставки на 50 базисных пунктов привело бы к ежегодной потере в 1000 долларов”.
Михелич ожидает, что ипотечные брокеры будут “активно изучать” свои базы данных и “проактивно” обращаться к заемщикам.
Банк Канады объявил о четырех понижениях процентных ставок в этом году — ожидается, что их будет больше — после того, как они сохранялись на высоком уровне в течение длительного периода для борьбы с высокими темпами инфляции. По словам аналитиков, снижение постепенно смещает акцент с “шоковых выплат по ипотечным кредитам” на высокую конкуренцию за продление ипотечных кредитов.
Ожидается, что около 55% всех ипотечных кредитов, выданных канадскими банками, будут продлены в течение следующих двух финансовых лет, а 85% – в течение следующих трех лет, сказал Михелич.
В прошлом месяце Министерство юстиции США оштрафовали TD на сумму около 3,1 миллиарда долларов США, а также ввели ограничения на расширение розничного банковского бизнеса за неспособность контролировать деятельность по отмыванию денег в своих филиалах.
Если ипотечная война все-таки разразится, банки с большими ипотечными портфелями с большей вероятностью либо сохранят, либо увеличат свою существующую долю на ипотечном рынке.
“По сути, мы считаем, что Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia и Canadian Imperial Bank of Commerce наиболее подвержены риску сокращения спроса по ипотечным кредитам и/или потери клиентов”, – сказал Михелич.
По его словам, “особенно жесткая” конкуренция также может привести к снижению чистого процентного дохода банков.
Многие банки могут попытаться снизить ставки по долгосрочным ипотечным кредитам и обеспечить клиентам более длительные сроки их продления, сказал он.
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