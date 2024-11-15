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Экономика Недвижимость Аналитик RBC Bank говорит, что канадские банки могут столкнуться с “ипотечной войной”
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Аналитик RBC Bank говорит, что канадские банки могут столкнуться с “ипотечной войной”

Olga Ouspenski Ноя 15, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Аналитик RBC Bank говорит, что канадские банки могут столкнуться с “ипотечной войной” отключены 1 Просмотров

Аналитик Royal Bank of Canada Дарко Михелич считает, что на горизонте может начаться “ипотечная война” из-за снижения процентных ставок, поскольку более половины всех ипотечных кредитов, выданных канадскими банками, будут продлены в течение следующих двух финансовых лет.
После периода “значительной инфляции” у потребителей появится сильный стимул выбирать ипотеку по самой низкой цене в ближайшие годы, заявил Дарко Михелич в своей заметке в понедельник.

“На сегодняшнем рынке более низкие ставки по ипотечным кредитам будут иметь существенное значение для канадцев, чьи ипотечные кредиты были выданы по рекордно низким процентным ставкам”, – сказал он. “Для ипотеки, которая была взята в июне 2020 года, повышение ставки на 50 базисных пунктов привело бы к ежегодной потере в 1000 долларов”.

Михелич ожидает, что ипотечные брокеры будут “активно изучать” свои базы данных и “проактивно” обращаться к заемщикам.

Банк Канады объявил о четырех понижениях процентных ставок в этом году — ожидается, что их будет больше — после того, как они сохранялись на высоком уровне в течение длительного периода для борьбы с высокими темпами инфляции. По словам аналитиков, снижение постепенно смещает акцент с “шоковых выплат по ипотечным кредитам” на высокую конкуренцию за продление ипотечных кредитов.

Ожидается, что около 55% всех ипотечных кредитов, выданных канадскими банками, будут продлены в течение следующих двух финансовых лет, а 85% – в течение следующих трех лет, сказал Михелич.

В прошлом месяце Министерство юстиции США оштрафовали TD на сумму около 3,1 миллиарда долларов США, а также ввели ограничения на расширение розничного банковского бизнеса за неспособность контролировать деятельность по отмыванию денег в своих филиалах.

По его словам, ограничения, наложенные на развитие банка Toronto-Dominion в Соединенных Штатах, могут сделать ситуацию еще более конкурентной, поскольку он может стремиться к “агрессивной конкуренции” для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Если ипотечная война все-таки разразится, банки с большими ипотечными портфелями с большей вероятностью либо сохранят, либо увеличат свою существующую долю на ипотечном рынке.

“По сути, мы считаем, что Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia и Canadian Imperial Bank of Commerce наиболее подвержены риску сокращения спроса по ипотечным кредитам и/или потери клиентов”, – сказал Михелич.

По его словам, “особенно жесткая” конкуренция также может привести к снижению чистого процентного дохода банков.

Многие банки могут попытаться снизить ставки по долгосрочным ипотечным кредитам и обеспечить клиентам более длительные сроки их продления, сказал он.

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