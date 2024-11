Аналитик RBC Bank говорит, что канадские банки могут столкнуться с “ипотечной войной”

Аналитик Royal Bank of Canada Дарко Михелич считает, что на горизонте может начаться “ипотечная война” из-за снижения процентных ставок, поскольку более половины всех ипотечных кредитов, выданных канадскими банками, будут продлены в течение следующих двух финансовых лет.

По его словам, ограничения, наложенные на развитие банка Toronto-Dominion в Соединенных Штатах, могут сделать ситуацию еще более конкурентной, поскольку он может стремиться к “агрессивной конкуренции” для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Если ипотечная война все-таки разразится, банки с большими ипотечными портфелями с большей вероятностью либо сохранят, либо увеличат свою существующую долю на ипотечном рынке.

“По сути, мы считаем, что Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia и Canadian Imperial Bank of Commerce наиболее подвержены риску сокращения спроса по ипотечным кредитам и/или потери клиентов”, – сказал Михелич.

По его словам, “особенно жесткая” конкуренция также может привести к снижению чистого процентного дохода банков.

Многие банки могут попытаться снизить ставки по долгосрочным ипотечным кредитам и обеспечить клиентам более длительные сроки их продления, сказал он.