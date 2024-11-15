Создано природоподобное антитромбовое покрытие для медицинских приборов

Ученые из Китая и Канады создали инновационное антитромбовое покрытие для медицинских инструментов, напоминающее по своей структуре сосуды человека.

Это покрытие существенно снижает риск образования тромбов во время операций и переливаний крови, как сообщает пресс-служба Университета Британской Колумбии (UBC).

Профессор UBC Джаячандран Кижаккедатху, комментируя это достижение, отметил, что оно может кардинально изменить подход к созданию безопасных медицинских устройств.

Разработанное покрытие имитирует естественные механизмы организма, предотвращающие тромбообразование, что, по мнению ученых, позволит свести к минимуму использование антикоагулянтов, которые могут быть опасны для пациентов.

Исследователи объясняют, что при вводе катетеров или имплантов в организм могут возникать тромбы, вызванные взаимодействием белков крови с поверхностями приборов.

Для борьбы с этой проблемой были использованы полиглицерол и полиэтиленгликоль, препятствующие активации белка F12, ответственного за свертывание крови.

В ходе испытаний покрытие было протестировано на катетерах, и результаты показали, что оно эффективно предотвращает тромбообразование без изменения состава крови и не мешает свертыванию в случае повреждений.

Данный подход может значительно улучшить качество медицинского обслуживания, особенно для пациентов, которые используют системы, такие как «искусственная почка».

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