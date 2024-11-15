С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день, поэтому одевайтесь потеплее, и давайте проживем его радостно и с пользой! Мы приготовили для вас подборку свежих новостей, ряд интересных и развлекательных публикаций, которые должны вас заинтересовать.

Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается экологический праздник — Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки, с целью привлечения внимания властей, общественности и промышленных структур к этой теме.

15 ноября по новому стилю Православная церковь чтит чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654–1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии.

15 ноября 1932 года в Казанском Соборе был открыт Государственный музей истории религии и атеизма.

Первая звуковая передача малострочного телевидения — уже не экспериментального, а практического — состоялась 15 ноября 1934 года. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Знаменитый артист И.М. Москвин прочитал рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник», затем выступили певица и балетная пара.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, в которой осталось все меньше теплых дней. Но как приятно шуршат кленовые ковры под ногами! Не болейте, и вдыхайте аромат уже завладевшей природой осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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