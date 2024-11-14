Сократится ли дефицит жилья за счет сокращения иммиграции ?

Канада сокращает число иммигрантов и эксперты полагают, что это может значительно снизить спрос на рынке жилья страны в ближайшие годы.

В октябре правительство объявило о планах сократить прогнозируемое число иммигрантов и непостоянных резидентов более чем на 900 000 человек в течение двух лет, что приведет к сокращению численности населения на 0,4% к 2026 году, при этом “умеренный” рост возобновится в 2027 году.

Экономисты считают, что хотя существенное сокращение поможет сократить дефицит жилья в Канаде и это изменение может ослабить спрос, оно не решит давний кризис доступности жилья.

Сокращение притока непостоянных жителей замедлит создание семей, что является ключевым фактором спроса на жилье. Согласно его прогнозу, в течение следующих трех лет будет создано семей почти на 400 000 меньше.

Экономисты надеются, что эта политика охладит канадский рынок аренды, особенно в Торонто и Ванкувере, где спрос на аренду резко возрос из-за увеличения числа иностранных студентов. С уменьшением числа приезжих количество вакантных площадей может увеличиться, что может ослабить некоторое давление на цены аренды.

Снижение иммиграции также может повлиять на спрос инвесторов на жилую недвижимость. Ожидается, что некоторые инвесторы, предвидя снижение роста доходов от аренды, могут пересмотреть свои будущие инвестиции в кондоминиумы и многоквартирные дома.

Тем не менее ожидаемое снижение процентных ставок может стимулировать спрос на жилье в ближайшие годы.

С тех пор как в 2022 году процентные ставки начали расти, спрос среди потенциальных покупателей жилья, которые отложили покупку, продолжает расти. Скорее всего снижение процентов под ипотеку побудит большее число канадцев выйти на рынок жилья.

Хотя более низкие показатели иммиграции могут сократить дефицит предложения жилья, они не мгновенно восстановят равновесие на рынке.

В секторе аренды жилья может наступить некоторое облегчение, если увеличится доля вакантных площадей и будет сдано больше специально построенных квартир, хотя для улучшения доступности жилья в крупных городах потребуется больше времени.

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