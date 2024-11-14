Учительница физкультуры из Монреаля совратила подопечную

В Монреале Ванессу Дэвидсон, тренера по хоккею, обвинили в сексуальном насилии над одной из ее подопечных, происшедшем 12 лет назад.

Об этом сообщает издание The Gazette.

Дэвидсон была выдающейся фигурой в хоккейной команде Макгиллского университета, а позже работала учителем физкультуры в различных учебных заведениях и тренером женской хоккейной команды колледжа.

Согласно данным судебного обвинения, с октября 2012 по март 2013 года Дэвидсон принудила несовершеннолетнюю девушку к интимным отношениям.

Следствие подчеркивает, что она занимала позицию опекуна и пользовалась доверием пострадавшей.

Перед своим арестом Дэвидсон была ассистентом тренера в команде колледжа Джона Аббота.

В настоящий момент она находится на свободе, но ей запрещено общаться с лицами младше 18 лет, сообщает издание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.