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Суд суров, но справедлив.

Учительница физкультуры из Монреаля совратила подопечную

Степан Артемьевский Ноя 14, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Учительница физкультуры из Монреаля совратила подопечную отключены 1 Просмотров

В Монреале Ванессу Дэвидсон, тренера по хоккею, обвинили в сексуальном насилии над одной из ее подопечных, происшедшем 12 лет назад.

 

Об этом сообщает издание The Gazette.

Дэвидсон была выдающейся фигурой в хоккейной команде Макгиллского университета, а позже работала учителем физкультуры в различных учебных заведениях и тренером женской хоккейной команды колледжа.

Согласно данным судебного обвинения, с октября 2012 по март 2013 года Дэвидсон принудила несовершеннолетнюю девушку к интимным отношениям.

Следствие подчеркивает, что она занимала позицию опекуна и пользовалась доверием пострадавшей.

Перед своим арестом Дэвидсон была ассистентом тренера в команде колледжа Джона Аббота.

В настоящий момент она находится на свободе, но ей запрещено общаться с лицами младше 18 лет, сообщает издание.

 

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