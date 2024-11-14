Чтиво сегодняшнего дня дня: Пётр Салтыков: маленький старичок, разгромивший “большого” короля

От широкой славы выдающийся военный деятель Руси спрятался в толстенных сводах документов и рескриптов, в солидных монографиях и в военных архивах.

Большинство знаменитых отечественных полководцев жители нашей страны узнают, можно сказать, «в лицо». Однако Петр Семенович Салтыков не угадывается «в лицо». О нем у нас говорят редко. В тишине краеведческих музеев он смотрит с портретов на новые поколения — седой старичок с чуть хитроватым взглядом. От широкой славы выдающийся военный деятель Руси спрятался в толстенных сводах документов и рескриптов, в солидных монографиях и в военных архивах.

Как показывает жизнь, далеко не всегда первое впечатление бывает верным. Когда офицеры русской армии во время Семилетней войны увидели нового главнокомандующего, они были крайне разочарованы.

“Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане”, – именно так Петра Семёновича описывал писатель-мемуарист Андрей Болотов.

Новый фельдмаршал принадлежал к древнему роду Салтыковых, причём его появление в войне напоминает яркую вспышку кометы. Он внезапно появился, нанёс сокрушительный удар по Пруссии, после чего исчез со страниц истории. Пётр Салтыков принадлежал к тем самым выдающимся полководцам, которых прославило всего одно сражение.

Он родился в 1698 г. в семье стольника Семена Андреевича Салтыкова в фамильном имении Никольское (Ярославская область). Семен Андреевич приходился племянником Прасковье Федоровне Салтыковой, жене царя Ивана V (1682-1696), брата и соправителя Петра Великого. Так род Салтыковых породнился с Романовыми.

В 1714 г. Петр Салтыков был зачислен солдатом в лейб-гвардии Преображенский полк и отправлен для обучения во Францию морскому делу, хотя и не имел к нему склонности. В Россию вернулся в 1731 г., после восшествия на престол императрицы Анны Иоанновны (1730-1740). Возведен в сан камергера и чин генерал-майора. Человек чрезвычайно скромный, стеснительный, патриот до мозга костей, чуравшийся двора, граф в начале войны за польское наследство (1733-1735) был определен на должность командира небольшого отряда в составе корпуса генерал-фельдмаршала Миниха, осаждавшего Данциг (Гданьск).

Немалую роль в возвышении Петра Семёновича сыграла его супруга.

Прасковья Трубецкая была одной из тех, кто нарушил замыслы Верховного Совета , направленные против государыни. В знак благодарности императрица Анна Иоанновна назначила Трубецкую статс-дамой при дворе, а семья Салтыковых получила графское достоинство. Кстати, в браке с Петром Семёновичем у Прасковьи родилось три дочери и сын.В 1734 году Пётр Семёнович служил под началом Бурхарда Миниха, причём известный полководец очень лестно отзывался о генерале. Нельзя сказать, что Пётр Салтыков как-то особенно отличился в своих первых военных походах, однако, несомненно, проявлял талант способного военачальника и командира.

В 1759 году Пётр Семёнович был назначен главнокомандующим русской армией в противостоянии со Швецией. Для России, выступившей в период Семилетней войны (1756-1763) союзницей Австрии и Франции, начало боевых действий оказалось не слишком удачным.

Первый главнокомандующий, фельдмаршал Степан Апраксин, был отстранён от дел и арестован. Генерал Фермор, несмотря на ряд успехов, вызвал недовольство императрицы. Именно поэтому на сменившего его Салтыкова были обращены особенно пристальные взоры. Писатель Андрей Болотов вспоминал:“Нельзя изобразить, с каким любопытством мы его дожидались и с какими особыми чувствиями смотрели на него, расхаживающего пешком по нашему городу.

Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких украшений и без всех пышностей… мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром столь великой армии, какова была наша, и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, храбростию, проворством и знанием военного искусства…”

Тем не менее, несмотря на шестидесятилетний возраст фельдмаршала, именно Семилетняя война стала его “звёздным часом”.

Истинным триумфом военной деятельности Салтыкова является Кунерсдорфское сражение. Изначально пруссы сумели взять левый фланг русской армии, после чего атаковали центр.

Однако в ответ Пётр Семёнович приказал нанести контрудар по уставшему противнику. Считавший себя победителем, король Фридрих II потерял большую часть войска.

Пруссы были разбиты, а их монарх, покидая поле боя, потерял шляпу, которую сегодня можно увидеть в Государственном мемориальном музее имени А.В. Суворова.

К сожалению, военный триумф Салтыкова не получил развития, а русская армия так и не отправилась к Берлину – здесь уже сказались политические разногласия союзных стран. Когда же умерла Елизавета Петровна, Пётр Семёнович сдал командование Фермору. Есть предположение, что его отстранили от дел, однако, вероятнее всего, немолодого военачальника всерьёз стало подводить здоровье.

И если при Петре III о Салтыкове практически не вспоминали, то Екатерина II, взойдя на престол, наградила фельдмаршала золотой шпагой, инкрустированной бриллиантами. А уже в 1764 году Пётр Семёнович становится московским генерал-губернатором. Он старался развивать город, обеспечивая его жителей всем необходимым.

Когда в 1771 году в Москве вспыхнула эпидемия чумы, Салтыков был удручён поведением властей – не принимались соответствующие меры безопасности, а в народе начинались волнения.После разразившегося в первой столице чумного бунта Салтыков был уволен. Всего через год после отстранения от дел, в возрасте 75 лет, он умер. Герой Пальцига и Кунерсдорфа остался в памяти потомков как талантливый полководец, возвысивший авторитет русской армии в Европе.

Именно с Салтыкова начался процесс укрепления национальных начал в развитии военного искусства России. В сражениях Салтыков выходил за пределы господствовавшей тогда линейной тактики, смело маневрировал силами и средствами, выделял резервы, при проведении контратак применял колонны. Продолжателями заложенной им школы военного искусства стали Румянцев и Суворов.