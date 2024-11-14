Четыре человека сгорели заживо в «Тесле» из-за блокировки электронных дверей

В одной из небольших городов страны стало известно, что причиной трагедии, забравшей жизнь четверых друзей, стал инцидент с дверями электрического кроссовера Tesla.

Люди не смогли выбраться из горящего автомобиля, так как электроника заблокировала двери, как сообщается в материалах Daily Mail.

Единственная выжившая, женщина примерно двадцати лет, была спасена Риком Харпером, работником канадской почтовой службы, который разбил стекло горящей Model Y металлическим прутом.

Как рассказывает Харпер, девушка была в отчаянной ситуации, пытаясь открыть двери, но силы ее иссякали.

Благодаря помощи Рика, она смогла выбраться через разбитое окно. Однако двери так и остались заблокированными как изнутри, так и снаружи.

Необходимо отметить, что такая проблема наблюдается у автомобилей Tesla: их двери открываются кнопкой, и в случае повреждения автомашины система может дать сбой и запереть двери.

По всей видимости, электрокар загорелся во время движения на высокой скорости, и водитель не справился с управлением, врезавшись в несколько дорожных знаков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.