Канада отменяет практику выдачи въездных виз на 10 лет

Канада отказывается от практики выдачи виз на 10 лет. Сотрудники миграционной службы теперь будут самостоятельно решать, на какой срок предоставлять визы иностранцам, основываясь на различных аспектах, как сообщается со ссылкой на источники в миграционном ведомстве страны.

Ранее запрос на многократную визу автоматически сопровождался разрешением на срок до 10 лет, но теперь это решение будет зависеть от сотрудников службы.

На срок действия визы могут влиять такие факторы, как цель приезда, здоровье заявителя и его финансовое положение.

В конце октября премьер-министр Джастин Трюдо объявил о намерении Канады значительно сократить прием иммигрантов в течение трех ближайших лет для консолидации ресурсов на размещение уже прибывших.

Министр по вопросам иммиграции Марк Миллер уточнил, что в 2025 году квота мигрантов будет уменьшена с 500 тысяч до 395 тысяч, в 2026 — до 380 тысяч, а в 2027 году — до 365 тысяч.

В 2023 году численность мигрантов, которые еще не получили канадское гражданство, превышала 2,5 миллиона человек, что составляет 6,2% от общего числа населения страны.

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