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Новости В Канаде тюремщица хочет забеременеть от убийцы, с которым у нее начался роман
Daily Mail.

В Канаде тюремщица хочет забеременеть от убийцы, с которым у нее начался роман

Степан Артемьевский Ноя 14, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде тюремщица хочет забеременеть от убийцы, с которым у нее начался роман отключены 1 Просмотров

В Канаде 34-летняя Лариса Кинг вышла замуж за заключенного Райана, с которым начала отношения в 2020 году, работая на кухне тюрьмы, где он отбывал срок.

 

Спустя год их связь развилась из переписок в телефонные разговоры.

Лариса рассказала, что смогла смириться с чувствами к преступнику после сеансов с психотерапевтом.

Из-за своих чувств Лариса потеряла работу в тюрьме, но их отношения продолжались, и в марте 2023 года пара официально зарегистрировала брак.

На момент венчания Райан не имел возможности приобрести обручальное кольцо и предложил Ларисе воображаемое украшение.

Позже его мать помогла ему купить настоящее кольцо.

Теперь, спустя некоторое время, Лариса стремится получить временное освобождение для мужа, чтобы он смог сопроводить её на прием к репродуктологу.

Женщина сталкивается с трудностями в зачатии и нуждается в медицинской поддержке.

Лариса отметила, что готова самостоятельно растить ребенка, так как не рассчитывает на быстрое освобождение Райана.

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