В Канаде тюремщица хочет забеременеть от убийцы, с которым у нее начался роман

Спустя год их связь развилась из переписок в телефонные разговоры.
Лариса рассказала, что смогла смириться с чувствами к преступнику после сеансов с психотерапевтом.
Из-за своих чувств Лариса потеряла работу в тюрьме, но их отношения продолжались, и в марте 2023 года пара официально зарегистрировала брак.
На момент венчания Райан не имел возможности приобрести обручальное кольцо и предложил Ларисе воображаемое украшение.
Позже его мать помогла ему купить настоящее кольцо.
Теперь, спустя некоторое время, Лариса стремится получить временное освобождение для мужа, чтобы он смог сопроводить её на прием к репродуктологу.
Женщина сталкивается с трудностями в зачатии и нуждается в медицинской поддержке.
Лариса отметила, что готова самостоятельно растить ребенка, так как не рассчитывает на быстрое освобождение Райана.
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