В Канаде задержали подростка за ложные сообщения о минировании школ

Как сообщается, он также угрожал совершить массовую стрельбу в одном из городских парков.

Полицейские из Китченера в Онтарио задержали 15-летнего молодого человека, который на протяжении полугода отправлял ложную информацию о минировании школ и угрозах стрельбы. Об этом стало известно в понедельник.

Установлено, что с мая по октябрь он не менее 13 раз использовал различные электронные устройства для распространения ложных заявлений.

В частности, он заявлял о наличии взрывных устройств в нескольких школах Китченера, что вынудило эвакуировать студентов и отменить занятия.

Кроме того, он угрожал устроить массовую стрельбу в парке во время празднования Дня Канады 1 июля.

По информации телеканала, имя юноши не раскрывается, так как он является несовершеннолетним.

Ему предъявлено 29 обвинений, связанных с угрозами общественному порядку и угрозами убийства.

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