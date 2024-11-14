Обнаружен первый повторяющийся быстрый радиовсплеск на границе спокойной галактики

Международная команда астрономов, под руководством Вишванги Шах из Университета Макгилла в Монреале (Канада), сообщила о выявлении нового источника повторяющихся быстрых радиовсплесков (FRB) на периферии тихой галактики.

Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой краткие, но мощные импульсы радиоволн, которые продолжаются лишь миллисекунды. Несмотря на активные исследования, их физическая природа по-прежнему остается загадкой. Астрономы рассматривают различные теории, включая излучение молодых магнетаров в остатках сверхновых или даже каспы космических струн.

Радиотелескоп CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment), расположенный в Каледане, стал ведущим в обнаружении как повторяющихся, так и одиночных FRB. Новый источник, обозначенный как FRB 20240209A, был найден в рамках проекта CHIME/FRB в феврале 2024 года и на 31 июля 2024 было зафиксировано 22 всплеска. Основная часть сигналов узкополосные, с полосой пропускания 20-50% в диапазоне CHIME. Пиковая частота всплесков не превышала 20 в час при потоках, значительно превысивших предыдущие оценки.

Исследователи отметили, что FRB 20240209A демонстрирует всплески активности, схожие с другими повторителями. Анализ данных показал его связь со светящейся, но спокойной эллиптической галактикой с красным смещением 0,138 — это первая ассоциация повторяющегося FRB с такой галактикой. Кроме того, FRB 20240209A удален от центра галактики на 130 000 световых лет, что является самым большим известным смещением для родительских галактик.

Авторы статьи предлагают несколько гипотез относительно этого значительного смещения, включая возможность выталкивания прародительского объекта из галактики или его образования в более тусклой галактике-супутнике. Однако наиболее вероятным остается сценарий происхождения из шарового звёздного скопления.

Выявление нового повторяющегося FRB на границе спокойной галактики открывает астрономам новые возможности для изучения физики этих явлений и их отношения к различным типам галактик. Учёные надеются раскрыть больше тайн FRB и их роли в эволюции Вселенной, продолжая наблюдения с помощью телескопа CHIME и других инструментов.

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