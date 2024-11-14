С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день, поэтому одевайтесь потеплее, и давайте проживем его радостно и с пользой! Мы приготовили для вас подборку свежих новостей, ряд интересных и развлекательных публикаций, которые должны вас заинтересовать.

Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день качества (англ. World Quality Day) — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого Дня является Европейская организация качества (ЕОК) (European Organization for Quality, EOQ) при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day), отмечаемый ежегодно 14 ноября, был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией (International Diabetes Federation, IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

Для многих взрослых людей воспоминания о человеке, пытающемся в их далёком светлом детстве «выудить» у них звук «р» и обладающем поражающей способностью без запинки произносить скороговорки, — яркие ассоциации, оставленные в памяти работой специалиста, чей профессиональный праздник отмечается ежегодно 14 ноября. А именно — Международный день логопеда, который празднуется в основном в сообществе данных специалистов. Это несмотря на то, что с каждым годом число пациентов с проблемами и дефектами речи растёт.

В этот день отмечается память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине 3 — начале 4 веков. Мальчики рано лишились отца, и их воспитанием занималась мать — святая Феодотия. Повзрослев, юноши обучились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, оттого их и прозвали бессребрениками. «Кузьминки — осени поминки», — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок. На Руси на Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы — ковали счастье молодых. Кстати, святых русские люди почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел — главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, в которой осталось все меньше теплых дней. Но как приятно шуршат кленовые ковры под ногами! Не болейте, и вдыхайте аромат уже завладевшей природой осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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