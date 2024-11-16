Источники сообщают, что имя Стивена Харпера фигурирует в качестве потенциального главы AIMCo

Источники утверждают, что имя Харпера фигурирует в списке кандидатов на пост главы Alberta Investment Management Corp. уже как минимум 10 месяцев.

Бывший премьер-министр Стивен Харпер является одним из тех, кто рассматривается на пост главы Alberta Investment Management Corp. (AIMCo), управляющей пенсионным фондом и фондом пожертвований в 160 миллиардов долларов, чей совет директоров и главный исполнительный директор были уволены на прошлой неделе правительством Альберты.

Два источника, знакомых с ходом событий, говорят, что имя Харпера упоминалось как минимум 10 месяцев назад, что совпадает с тем, когда в конце прошлого года Марк Уайзман, бывший генеральный директор Инвестиционного совета Канадского пенсионного плана, покинул пост председателя в конце прошлого года.

Однако слухи стали “громче” после того, как правительство уволило всех 10 директоров и несколько ключевых руководителей, включая главного исполнительного директора Эвана Сиддалла, по словам одного источника, пожелавшего остаться неназванным из-за деликатного характера управления AIMCo.

Президент казначейского совета Альберты и министр финансов Нейт Хорнер обвинил в перестановках растущую численность персонала и расходы, включая заработную плату и комиссионные за управление третьими сторонами, объявив о “перезагрузке” в управлении инвестициями на расстоянии вытянутой руки. Но источники, знакомые с событиями в корпорации Crown, которая управляет фондами, включая пенсии, пожертвования и целевой фонд сбережений правительства провинции, говорят, что в течение нескольких месяцев между организацией и правительством существовала напряженность по другим вопросам. Они включали международную экспансию AIMCo за счет открытия новых офисов в Нью-Йорке и Сингапуре, а также сосредоточение внимания правительства на привлечении инвестиций в Альберте.

Перестановки в AIMCo произошли в связи с тем, что премьер-министр Альберты Даниэль Смит готовится обнародовать план своего правительства по увеличению размера трастового фонда сбережений наследия, управляемого AIMCo, который, согласно веб-сайту, “приносит доход для поддержки государственных программ, необходимых жителям Альберты”.

В качестве промежуточного шага после реорганизации AIMCo Хорнер был назначен председателем правления, в то время как заместитель министра исполнительного совета Альберты Рэй Гилмор, главный чиновник провинции, будет временно исполнять обязанности генерального директора.

Харпер, безусловно, пользуется авторитетом в Альберте. Он стал ассоциироваться с Западной Канадой после переезда из Торонто в Калгари, где получил степень магистра экономики, а после ухода из политики работал в офисе международной юридической фирмы Denton’s в Калгари, где консультировал клиентов по вопросам доступа на рынки и управления глобальными геополитическими и экономическими рисками.

После поражения своего правительства в 2015 году Харпер основал частную консалтинговую компанию Harper & Associates в партнерстве со своим бывшим главой администрации Рэем Новаком.

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