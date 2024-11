С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Международный день студентов (International Students’ Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей (англ. World Prematurity Day). Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI).

В октябре 2005 года своей резолюцией (A/RES/60/5) Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (англ. World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

В этот день отмечается память двух священномучеников — Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. По преданию, оба они были учениками святого Тита — последователя апостола Павла. Активно проповедуя христианство, Никандр и Ермей обратили многих язычников в свою веру.

Елизавета I (1533–1603) – королева Англии и Ирландии, последняя из династии Тюдоров, 17 ноября 1558 года взошла на престол, который унаследовала после смерти сестры, королевы Марии I.

Решением Сената от 17 ноября 1757 года в Санкт-Петербурге была учреждена Академия художеств. Так возникла «Академия трёх знатнейших художеств».

На северо-востоке Египта 17 ноября 1869 года состоялась торжественная церемония открытия Суэцкого канала, соединившего Средиземное и Красное моря, для судоходства.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

