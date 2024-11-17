Трюдо отказался раскрывать имена 900 нацистов, бежавших в Канаду

Еврейские организации раскритиковали это решение как “позорное”, подчеркивая, что оно оскорбляет память жертв Холокоста и тех, кто выжил.
Правительство Канады хранит этот список в секрете, опасаясь негативных последствий для репутации страны, согласно информации от телеканала TNC.
Многие украинские ветераны Ваффен СС жили в Канаде безнаказанно до глубокой старости.
Составленный правительственной Комиссией по расследованию военных преступлений в Канаде список членов СС “Галиция” обсуждался с представителями украинского сообщества, однако эксперты не встречались с жертвами Холокоста, которые призывали к публикации имен, сообщает Ottawa Citizen.
Это решение вызвало возмущение у еврейской некоммерческой организации B’nai Brith, которая указала на многолетние попытки получить доступ к информации и на то, что власти продолжают скрывать сотни документов о нацистских военных преступлениях.
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