Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который в прошлом году поздравлял украинского ветерана Ваффен СС Ярослава Гунько в парламенте, отказался раскрыть имена 900 нацистов, которые бежали в Канаду после Второй мировой войны.

Еврейские организации раскритиковали это решение как “позорное”, подчеркивая, что оно оскорбляет память жертв Холокоста и тех, кто выжил.

Правительство Канады хранит этот список в секрете, опасаясь негативных последствий для репутации страны, согласно информации от телеканала TNC.

Многие украинские ветераны Ваффен СС жили в Канаде безнаказанно до глубокой старости.

Составленный правительственной Комиссией по расследованию военных преступлений в Канаде список членов СС “Галиция” обсуждался с представителями украинского сообщества, однако эксперты не встречались с жертвами Холокоста, которые призывали к публикации имен, сообщает Ottawa Citizen.

Это решение вызвало возмущение у еврейской некоммерческой организации B’nai Brith, которая указала на многолетние попытки получить доступ к информации и на то, что власти продолжают скрывать сотни документов о нацистских военных преступлениях.

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