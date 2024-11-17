Китай призвал Израиль не препятствовать гуманитарным поставкам в Газу

С призывом к Израилю отменить ограничения на доступ в Газу для организаций и лиц, предоставляющих гуманитарную помощь населению, выступил китайский посланник, сообщает Синьхуа 12 ноября.

На брифинге Совета Безопасности ООН о продовольственной безопасности в секторе Газа постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается.

Он отметил, что помощь не должна становиться предметом политических игр, а голод не следует использовать в своих интересах.

По словам китайского дипломата, основная проблема, затрудняющая увеличение гуманитарной помощи, заключается не в нехватке грузов, а в «искусственно созданных ограничениях доступа».

Фу Цун призвал Израиль немедленно открыть все контрольные пункты и убрать преграды для гуманитарного доступа на всей территории Газы.

«Израиль ограничивает гуманитарный доступ и одновременно обвиняет ООН и агентства в бездействии, что является неприемлемым», — подчеркнул посол.

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