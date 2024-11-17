В Торонто подсчитали затраты на ликвидацию велосипедных дорожек

Власти Торонто выступают против уменьшения количества велосипедных дорожек в городе.

В соответствии с отчетом, заказанным мэрией города, устранение велосипедных дорожек в Торонто обойдется почти в два раза дороже их первоначального строительства.

Городские власти уже потратили 27 миллионов канадских долларов на создание велосипедных дорожек, тогда как их ликвидация может потребовать 48 миллионов канадских долларов.

Такие расчеты стали возможны после того, как правительство провинции Онтарио предложило законопроект, согласно которому городским властям необходимо согласовывать создание велосипедных маршрутов с провинциальными чиновниками.

Отчет также подчеркивает растущую популярность велосипедных дорожек и услуги городского велосервиса Bike Share Toronto.

Если в 2020 году пользовались этим сервисом 2,9 миллиона раз, то уже в 2023 году количество поездок достигло 5,7 миллиона.

Упоминается, что использование велосипедов способствует разгрузке автомобильных дорог, что приносит выгоду и автомобилистам.

Власти Торонто выступают против уменьшения количества велосипедных дорожек в городе.

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