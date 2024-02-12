Гуляем по Монреалю: Замок Рамзей

Это историко-краеведческий музей, который находится в самом сердце Старого Монреаля. В разное время в его здании располагались и торговая компания, и штаб Континентальной армии, и медицинский факультет Монреальского Университета.

А ведь строился он совсем для иной цели. Итак, год 1705 от Рождества Христова. В Монреале губернаторствует Клод де Рамзей, любитель старины и замков, ценитель французской архитектуры и просто небедный человек. И он решил построить себе резиденцию. Но не просто так, обычную резиденцию, а замок! Замок, окруженный садами!

Сказано-сделано. Замок был построен, шикарные фруктовые сады были разбиты на его территории. Предмет гордости для хозяина! За честь посетить де Рамзея считал и поэт Эмиль Неллиган, и губернатор Лорд Элгин, да и сам Бенджамин Франклин. Все они очень впечатлились резиденцией губернатора.

Так бы и стояла она долго-долго, радуя глаз прохожих, но вот весной 1893 года правительство Квебека решило выставить ее на продажу, так как больше не нуждалось в этой постройке. Но тут на горизонте возникло Антикварное и Нумизматическое общество Монреаля. Понимая, что аукцион назначен на 24 октября, и что времени у них в обрез, члены общества стали активно действовать.

Их задачей стало мобилизовать общественное мнение и оказать давление на власти. А кроме того – собрать деньги и выкупить резиденцию. Что, собственно говоря, и было сделано. А сделав, они создали музей, национальную портретную галерею и публичную библиотеку на месте, где когда-то проживал губернатор де Рамзей.

Здание отпраздновало свой второй день рождения 1 мая 1895 года, когда краеведческий музей был официально открыт. Кстати говоря, с момента создания музея, его коллекция формировалась за счет пожертвований граждан, которые очень хотели сохранить историю для подрастающего и будущих поколений.

Сегодня музей насчитывает более 30 тысяч различных предметов из области этнологии, а также рукописи, гравюры, картины, предметы мебели и быта и многое другое. Миссия замка Рамзея состоит на сегодняшний день в том, чтобы сохранить собранное наследие. И не только наследие. Здание музея сегодня классифицируется как исторический памятник.

В 1997-2000 годах замок был подвергнут обширной реставрации, как внутренней, так и внешней. И в целях создания губернаторского сада были проведены работы по благоустройству территории. Что касается деятельности самого музея, то она общирна и постоянна. Это непрекращающиеся выставки и временные экспозиции, которые раскрывают культуру, традиции и повседневну жизнь населения Монреаля и всей нашей провинции на протяжении веков.

Но музей – это не только экспозиция. Это еще и сады. И вот о них я расскажу немного подробнее.

Это сочетание стилей Новой Франции, наследие эпохи Возрождения и растущий интерес к Модернизму. Сады Средних веков характеризовались важностью, придаваемой огороду и наличием стены, очерчивающей границы, а также использование простых форм участка.

Что касается садов эпохи Возрождения, то их формы становились более сложными, вмешательство человека становилось более очевидным, и в ландшафте стала появляться вода: фонтаны, небольшие водопады, искусственные пруды и нечто подобное.

Сады эпохи Модернизма стали индикаторами богатства и высокого социального положения. Этот тип садов можно смело назвать победой разума над природой. Это повсеместная симметрия, открытые пространства с далекими горизонтами и какая-то ненатуральная упорядоченность.

Все эти стили и смешались в садах Рамзея. Все они претерпели некие изменения и обновления, в то время как Губернаторский Сад, расположенный позади здания, остается таким, каким он был тогда, когда музей только лишь открылся. Это ландшафтный сад в английском стиле – стиле, основанном на любви к природе.

Вот такой и замечательный и необычный замок есть в самом сердце нашего с вами города. Замок – история, который пытается сохранить для нас Монреаль времен Мезоннева и Неллигана.

Не хотите заглянуть туда? Тем более, что есть повод. В данное время в замке Рамзей проходит выставка тыкв, где можно узнать о применении этого осеннего плода в куланарии, в косметической промышленности, а также как средство декора или даже музыкальный инструмент. Выставка в замке Рамзей – совершенно бесплатна!!! Поэтому, с удовольствием сообщаю адрес, куда стоит сходить и на выставку, и погулять в великолепных садах!

Записывайте: 280б rue Notre-Dame Est, Vieux Montreal, H2Y1C5

Найдите время и обязательно побывайте в этом великолепии! Уверена, Вам понравится!